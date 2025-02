Nicht nur für Gold geht es gerade steil bergauf. Auch ein anderes Edelmetall feiert derzeit Erfolge und könnte bald richtig in den Rallye-Modus schalten. Wo liegen für Anleger Chancen?



Gold hat in dieser Woche ein neues Rekordhoch markiert. Vor allem das in dieser Woche angestoßene US-Zoll-Chaos treibt mehr und mehr Anleger in sichere Häfen bei der Geldanlage und schoben das Edelmetall Gold am Mittwoch an der Börse in London auf bis zu 2877 US-Dollar je Feinunze. Das ist der höchste Preis in der Geschichte des Rohstoffes. Gold ist aber nicht das einzige Edelmetall, das 2025 stark unterwegs ist.



Silber durchbricht wichtige Marke

Denn auch Silber hat 2025 für Anleger etwas zu bieten. Am Mittwoch konnte der Preis für eine Feinunze endlich die Widerstandszone bei etwa 32 US-Dollar knacken, an der Silber noch im letzten Frühjahr mehrmals abgeprallt war. Jetzt scheint ein weiterer Aufschwung auf bis zu 35 US-Dollar, die das Edelmetall im letzten Oktober als Zwischenhoch erreichte, nicht mehr ausgeschlossen.

Grund für den Aufschwung ist eine steigende Nachfrage, mit der die Silberproduktion nicht mithalten kann. Zwar ist es für Silber bis zum Rekordhoch bei etwa 50 US-Dollar, das im April 2011 markiert wurde, noch ein weiter Weg. Ein erster Schritt in die richtige Richtung wurde jetzt aber gemacht.



Minenaktien profitieren von dem Silber-Aufschwung

Es ist aber nicht nur Silber allein, das gerade das Interesse von Anlegern weckt. Auch Minenaktien wie First Majestic Silver oder Pan American Silver profitieren und legten in dieser Woche teils deutlich an der Börse zu.

Anleger sollten sich hier aber bewusst sein, dass die Werte noch sehr anfällig für Schwankungen sind und derzeit, wenn überhaupt, eher kleine Positionen bei den Aktien sinnvoll sind.



Lesen Sie auch: Diese 10 unterbewertete Europa-Aktien überraschen: KGV 2,6 und 8,62% Dividendenrendite



Oder: Deutliche Kaufchance? MDAX-Wachstumschampion mit 41% Kurspotenzial