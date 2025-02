Mit diesen 10 Europa-Aktien können Anleger auf Riesen-Kurspotenziale setzen. Denn alle 10 Aktien sind stark unterbewertet und weisen alle ein KBV von weit unter 1,0 auf. Welche Papiere zudem noch sehr niedrige KGVs von zum Teil 2,6 und sehr hohe Dividendenrenditen von bis zu 8,26 Prozent aufweisen.

Europa Aktien: Niedrige KBVs und KGVs, aber hohe Dividendenrenditen

Europa-Aktien

In der Tabelle oben sehen Anleger diejenigen 10 Aktien aus dem Europa-Index Stoxx Europe 600, die das niedrigste KBV aufweisen. Dieses Kurs-Buchwert-Verhältnis setzt den aktuellen Börsenwert mit dem Wert aller materiellen und immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens in Verhältnis. Auch wenn der Vergleich etwas hinkt, so bedeutet es doch ungefähr, dass wenn die Porsche SE morgen aufgelöst und alle Assets veräußert werden, Anleger den fünffachen Aktienwert zurückerhalten.

Meisten weisen allerdings Aktien, die zuletzt abgestraft wurden, ein geringes KBV auf. Deswegen sollten Anleger nicht nur auf diese Kennzahl alleine achten, sondern auch auf den Chart, den Trend, die Dividendenrendite und das KGV.

Und diese Aktien könnten sich jetzt lohnen:

Unterbewertete Europa-Aktien mit Potenzial

Die BÖRSE ONLINE Redaktion hat derweil für 9 der 10 Aktien eine Kaufempfehlung und ein höheres Kursziel. Beim letzten Mal, wo wir diese Auswertung gemacht haben, hatten wir die Porsche SE und die Société Générale Aktie empfohlen. Vor allem die französische Bank-Aktie war gut gelaufen, doch Porsche lief auch nicht schlecht.

Dieses Mal sind aber die K+S-Aktie und die Raiffeisenbank-Aktie unsere Favoriten. Denn das Salz- und Düngemittel-Unternehmen K+S konnte den Abwärtstrend stoppen und über die 200-Tage-Linie ausbrechen. Im Chart formt sich nun bald ein goldenes Kreuz, indem die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchkreuzt - ein sehr bullisches Kaufsignal. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der K+S-Aktie mit einem Kursziel von 18 Euro. Zwar ist das KGV noch hoch und die Dividendenrendite nicht überwältigend, doch der Trend stimmt.

Deutlich stärker unterbewertet ist derweil die österreichische Raiffeisenbank. Denn die Bank weist neben einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,4 auch ein günstiges KGV von 4,2 und eine hohe Dividendenrendite von 7,29 Prozent auf. Die fundamentale Bewertung stimmt also schon mal. Doch auch ein Blick in den Chart verrät, dass alle Zeichen auf grün stehen: Die Aktie befindet sich sowohl über der 50-Tage-Linie als auch über der 200-Tage-Linie. Zuletzt kam die unterbewertete Europa-Aktie leicht zurück, sodass Anleger nun gut einsteigen können. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 30 Euro.

