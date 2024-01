Keine gute Stimmung beim DAX: Der deutsche Leitindex verlor aufgrund von Sorgen um die Geldpolitik heute deutlich. Außerdem stehen die Aktien von Siemens Energy, Zalando, Sartorius und Infineon im Fokus

Das tut weh: Der deutsche Leitindex verlor heute bisher rund 1,65 Prozent. Der DAX steht damit bei 16.492 Punkten und das, obwohl er Ende des vergangenen Jahres sogar noch die Marke von 17.000 Punkten knackte. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, verlor heute deutlich und steht mit einem Minus von 1,67 Prozent derzeit bei 4.437 Punkten.

Europas Börsen bleiben zum Jahresanfang unter Druck. Die Angst vor einer weiteren Eskalation der Krise im Nahen Osten und nachlassender Optimismus bezüglicher rascher Zinssenkungen der US-Notenbank trübten die Stimmung der Anleger. „Viel Hoffnung auf Zinssenkungen und eine nur leichte Abkühlung der Wirtschaft wurde 2023 in die Kurse eingepreist, zu anfällig ist der Markt damit für enttäuschende Nachrichten aus dieser Richtung", fasste Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets, zusammen. Zunehmende Spannungen im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas verunsicherten die Investoren zusätzlich. Nach dem Tod des stellvertretenden Hamas-Chef Saleh al-Aruri am Dienstag bei einem Drohnen-Angriff in Beirut seien Vergeltungsschläge zu befürchten. Auch der Krieg in der Ukraine intensiviert sich, mit russischen Raketenangriffe auf mehrere Großstädte.

Schlechte Stimmung bei DAX-Anlegern – Aktie von Siemens Energy verliert deutlich

Außerdem seien einige Investoren noch im Weihnachtsurlaub, weswegen eine allgemeine Kaufzurückhaltung zu spüren sei, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners. Auch warteten Investoren auf die für 20.00 Uhr (MEZ) geplante Veröffentlichung der jüngsten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed. „Die Mitschriften werden wichtig sein, da sie Licht auf die Details der Dezembersitzung werfen werden. Und, die Dezembersitzung war ja der Zeitpunkt, an dem Fed-Chef Jerome Powell so überraschend fallende Zinsen in Aussicht gestellt hat", sagte Neil Wilson, Chefanalyst des Finanzdienstleisters Finalto. Das hatte zum Jahresende eine Rally an den Börsen ausgelöst. Die Protokolle könnten nun zeigen, wieviele Fed-Mitglieder wirklich hinter den taubenhaften Aussagen Powells gestanden hätten, sagte Wilson.

Heute gab es mehrere größere Verlierer im DAX. Das Schlusslicht bildet mit einem Minus von fast sechs Prozent die Aktie von Siemens Energy. Doch auch Zalando, Sartorius und Infineon liegen über vier Prozent im Minus. Fast keine Aktie im deutschen Leitindex schaffte heute merkliche Gewinne. Die einzige Aktie, die es schaffte über ein Prozent zuzulegen und damit derzeit die DAX-Spitze markiert, ist die Deutsche Telekom. Die Hintergründe erfahren Sie hier.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

Bis zu 14,37 Prozent Dividendenrendite bei dieser deutschen Aktie: Die höchsten Dividendenrenditen aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX

Oder:

Zinshammer im neuen Jahr: DKB erhöht Zinsen beim Festgeld massiv – so viele Zinsen gibt es ab sofort