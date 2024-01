Die Aktie der Deutschen Telekom kann sich am Mittwoch an die Spitze des deutschen Leitindex schwingen und ihre Erholungsrallye nach dem Dezember-Abverkauf weiter fortsetzen. Das steckt hinter dem Anstieg:

Die Aktie der Deutschen Telekom steht mit einem Plus von 1,57 Prozent an der Spitze des DAX und schiebt sich deutlich über die Marke von 22 Euro. Das treibt den Wert jetzt an:

Deutsche Telekom-Aktie schwingt sich an die DAX-Spitze

Das Aktienrückkaufprogramm der Deutschen Telekom hat am Mittwoch erste Wirkung gezeigt. Am Dienstagabend hatte das Management verkündet, das bereits angekündigte Programm am 03. Januar starten zu wollen. Ab diesem Zeitpunkt sollen bis spätestens zum 04. April 550 Millionen Euro in Aktien gekauft und einbehalten werden.

Insgesamt ist das Aktienrückkaufprogramm des Telekommunikationsdienstleisters zwei Milliarden Euro schwer und eine weitere Shareholder-Value-Maßnahme neben der Dividende (aktuelle Rendite: 4,03 Prozent).

Erholung bei der Deutschen Telekom-Aktie

Durch die Aufwärtsbewegung, getrieben durch das positive Marktumfeld und das Aktienrückkaufprogramm, zeigt sich eine deutliche Erholung bei der Aktie der Deutschen Telekom. Letztere war Mitte Dezember stark gefallen und hatte einen Test der 50-Tage-Linie bei 21,40 Euro anschließend erfolgreich durchgeführt.

Hintergrund des Abverkaufs: Zum Ende des Jahres waren Berichte des “Spiegels” über Regierungspläne laut geworden, Teile der 30,5-prozentigen Beteiligung an der Telekom abzustoßen. Von den Erlösen soll primär die Sanierung der heruntergewirtschafteten Bahn finanziert werden. Die Position des Staates wird in diesem Kontext auf eine Sperrminorität von 25 Prozent der Aktien reduziert, so der Spiegel. Eine offizielle Bestätigung gab es dazu nicht.

Wie geht es mit der Deutschen Telekom-Aktie weiter?

Die Erholung der Deutschen Telekom dürfte sich dementsprechend fortsetzen und die Aktie hat nun die Chance weiter nach oben – in den Bereich der 23 Euro zu laufen. Auch die Analysten sind optimistisch für das Papier und sehen rund 20,5 Prozent Kurspotenzial bis auf 26,95 Euro. Ähnlich optimistisch ist Börse Online und empfiehlt den Wert mit Kursziel 26 Euro zum Kauf.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.