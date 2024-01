Cathie Wood ist für ihre legendären Aktien-Picks berühmt – doch wie viel taugen diese wirklich? Was die Top-Analysten von Goldman Sachs, Morgan Stanley und Co. denken und wie viel Kurschance bei den Kandidaten drin sein könnte

Cathie Wood ist an der Wall Street legendär: Die 68-jährige setzt ihren Fokus mit ihrer Firma Ark Invest vor allem auf wachstumsstarke und innovative Tech-Aktien. Ihre Investments gelten dafür häufig als äußerst riskant und polarisieren die Anleger stark.

Doch schon häufig bewies sie das richtige Gespür: So konnte ihr Flaggschiff ETF, der Ark Innovation ETF, zwischen März 2020 und Februar 2021 rund 350 zulegen. Allerdings: Danach ging es für den ETF rapide abwärts, als es Tech-Werten durch das Marktumfeld an den Kragen ging. Wood sorgte hier vor allem für Aufsehen, weil sie sich stark dagegen wehrte, sich von einigen Aktien, die der Performance schadeten, zu verabschieden. Allerdings zahlte sich ihre Strategie vergangenes Jahr wieder aus, als der ETF über 70 Prozent zulegen konnte – beim Nasdaq 100 waren es knapp 54 Prozent.

Doch wie sieht es 2024 mit den Top-Aktien von Cathie Wood aus? Können Anleger nun zu Beginn des Jahres in ihre Favoriten investieren und bis Ende 2024 erneut den Markt schlagen? Wir haben die Top 10 Aktienpositionen ihres Flaggschiff-ETFs mit den Einschätzungen des Analysten-Konsens verglichen.

Kurschancen von über 120 Prozent: Das denken die Top-Analysten über Cathie Woods Top-Aktien

Die zehn größten Aktien in Cathie Woods Ark Innovation ETF sind derzeit Coinbase, Tesla, Roku, UiPath, Zoom Video Communication, Block, Roblox, Crispr, Twilio und Unity Software. Ein Blick auf die Einschätzungen des Analysten-Konsens zeigt: Sie haben viele unterschiedliche Meinungen, was die Top-Picks von Cathie Wood betrifft, teilweise hält sich die Begeisterung in Grenzen. Es sei aber auch erwähnt: Alle Top-10-Aktien bis auf Zoom legten im Jahr 2023 deutlich zweistellig, wenn nicht gar dreistellig zu. Wenn Analysten nun also keine allzu großen Kurschancen mehr sehen, muss dies nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie die Aktie grundsätzlich ablehnen, sondern kann auch bedeuten, dass die Aktie 2024 einfach nicht nochmal so sehr steigen kann, weil bereits einiges an Erfolg und Begeisterung im Kurs eingepreist ist.

Bloomberg Der Analysten-Konsens zu Cathie Woods Top-Picks aus dem Ark Innovation ETF

Bei Coinbase rät die Mehrheit zum Halten und mit einem Kursziel von 117,35 Dollar sollte es laut Meinung der Analysten eher nach unten mit dem Kurs gehen. Die Analysten von Needham sind dennoch optimistisch und sehen mit einem Kursziel von 180 Dollar 17 Prozent Kurschance. JP Morgen liegt mit einem Kursziel von 80 Dollar hingegen deutlich unter dem derzeitigen Kurs von 154 Dollar.

Auch bei Tesla sind sich die Analysten wie immer uneins. 23 raten zum Kaufen, 23 zum halten und 11 zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt ziemlich nah am derzeitigen Kurs. Morgan Stanley stuft die Aktie als Overweight ein und sieht mit 380 Dollar 60 Prozent Luft nach oben. Cathie Woods Team selbst steckt das Kursziel von Tesla bis 2027 bei sagenhaften 2000 Dollar.

Ein weiterer Top-Favorit von Wood ist das Streaming-Unternehmen Roku. Hier raten 13 zum Kauf, 15 zum Halten und 6 Analysten zum Verkauf. Auch hier liegt das durchschnittliche Kursziel fast identisch wie der derzeitige Kurs. Wedbush sieht mit 120 Dollar jedoch 35 Prozent Kurschance. Morgan Stanley hingegen stuft die Aktie mit einem Kursziel von 65 Dollar als Underweight ein. In einer Notiz von 2022 nannte Ark Invest selbst ein Kursziel für Roku von 1.493 Dollar bis 2026 als Bullen-Szenario.

Die UiPath-Aktie konnte 2023 fast 100 Prozent zulegen. Derzeit raten 9 Analysten zum Kaufen, elf zum Halten und keiner zum Verkaufen. Ein durchschnittliches Kursziel von 24,35 Dollar bietet aber nur eine Kurschance von 7,7 Prozent. Mehr Potenzial sehen da die Analysten von Macquarie, die die Aktie als Outperform einstufen und mit einem Kursziel von 28 Dollar 24 Prozent Luft nach oben sehen.

10 Analysten raten die Zoom-Aktie zu kaufen, 24 zu halten und einer zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 80,59 Dollar bietet aber immerhin eine Kurschance von 20,3 Prozent. Auch die Analysten von Baird sind begeistert und sehen mit 90 Dollar sogar 34 Prozent Luft nach oben. Zögerlicher zeigt sich die Deutsche Bank, die mit 70 Dollar nur ein geringes Aufwärtspotenzial sieht. Die Zoom-Aktie konnte 2023 nicht so gut wie andere Tech-Werte performen und legte nur sechs Prozent zu.

Deutlich einiger sind sich die Analysten beim Krypto-Unternehmen Block. 35 Analysten, also die Mehrheit, raten hier zum Kauf, 13 zum Halten und zwei zum Verkauf. Ein durchschnittliches Kursziel von 76,80 Dollar bietet rund 15 Prozent Kurschance. Barclays sieht mit 100 Dollar ein Potenzial von fast 50 Prozent. Morgan Stanley ist hier mit 55 Dollar deutlich pessimistischer, denn der aktuelle Kurs liegt bei 67 Dollar.

Auch bei Roblox zeigt sich die Mehrheit der Analysten optimistisch. 23 raten zum Kaufen, sieben zum Halten, fünf zum Verkaufen. Die durchschnittliche Kurschance ist mit 7,7 Prozent bei einem Kursziel von 44,95 Dollar nicht besonders hoch. Morningstar sieht mit 60 Dollar hingegen eine Chance von rund 43 Prozent. Goldman Sachs rät mit 26 Dollar hingegen recht deutlich zum Verkaufen.

Die höchsten Chancen gibt es beim Gentechnik-Unternehmen Crispr. 15 Analysten raten zum Kauf, elf zum Halten, drei zum Verkaufen. Ein Kursziel von 85,80 Dollar bietet über 41 Prozent Luft nach oben. Die Analysten von Jefferies sehen mit 138 Dollar eine Chance von über 127 Prozent. Morgan Stanley hingegen stuft die Aktie als Underweight ein mit einem Kursziel von 46 Dollar.

15 Analysten raten Twilio zu kaufen, 17 zu halten und drei zu verkaufen. Das Kursziel liegt hier fast beim aktuellen Kurs. Etwas mehr rausholen könnte man mit dem Kursziel das Morgan Stanley sieht: 80 Dollar bieten immerhin 16 Prozent Luft nach oben.

Die zehnte Top-Position bei Cathie Wood ist Unity. 14 Analysten raten hier zum Kauf, 13 zum Halten und drei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 32,84 Dollar bietet allerdings ein Abwärtspotenzial von über 13 Prozent. Immerhin die Analysten von Citi sehen mit 50 Dollar über 30 Prozent Kurschance. Morgan Stanley sieht mit 22 Dollar ein deutliches Abwärtspotenzial und stuft die Aktie als Equalweight ein.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CRISPR Therapeutics, BLOCK INC.