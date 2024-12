2025 dürfte der Krypto-Boom in die nächste Runde gehen. Auf welche Coins neben Bitcoin und Ethereum ein Schweizer Krypto-Insider setzt und welche Kryptowährung sein Geheimfavorit ist.

Neben Bitcoin: Ethereum steht vor Comeback

Ethereum gilt als zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin und ist ein zentraler Baustein der Krypto-Welt. Doch laut Adrian Fritz, Head of Research beim Schweizer Krypto-Unternehmen 21Shares, liegt die Plattform derzeit in einigen Bereichen zurück. „Ethereum hinkte in den letzten 12 bis 18 Monaten hinterher, was vor allem an komplexeren Narrativen und einer weniger nutzerfreundlichen Technologie liegt,“ erklärt Fritz.

Besonders problematisch seien die hohen Kosten und die langsamere Geschwindigkeit, was andere Plattformen wie Solana genutzt hätten, um Marktanteile abzunehmen. „Solana macht im Retail-Bereich einen besseren Job – mit niedrigeren Kosten und besserer Benutzerfreundlichkeit,“ so der Experte. Hoffnung bestehe jedoch: Mit der Zulassung von Staking bei ETFs in den USA könnte Ethereum einen neuen Aufwind erleben. Fritz beschreibt dies als „Kryptodividende“, die langfristig den Wert steigern könnte.



Übrigens: Wenn Sie in Kryptowährungen investieren wollen, dann schauen Sie jetzt in den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index und in den BÖRSE ONLINE Krypto Plattform-Vergleich

Schweizer Krypto-Insider: Dies ist mein Geheimfavorit unter den Coins

Dezentralisierte Finanzsysteme (DeFi) bleiben ein zentraler Trend in der Krypto-Welt. Projekte wie Uniswap und Maker verändern durch neue Token-Ökonomien die Investmentlandschaft. „Viele Protokolle ändern ihre Token Economies, was durch Umsatzbeteiligungen und Cash Flows den Investment Case komplett verändert,“ erklärt Adrian Fritz.

Auch Layer-1-Projekte wie Solana und sein Geheimfavorit stehen im Fokus. Fritz beschreibt Layer-1-Blockchains als „Plattform für Innovation oder einen globalen App Store“, die die Basis für neue Anwendungen schaffen. Besonders einen Coin hebt er hervor: „Das Projekt überzeugt durch Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit – entscheidend, um neue Nutzer anzuziehen.“

Wie Adrian Fritz jetzt ein perfektes Krypto-Depot aufbaut, welche Gefahren es beim Bitcoin aktuell gibt und welcher Coins sein Geheimfavorit ist, das erfahren Sie hier.

Und lesen Sie danach auch: Ungerechtigkeit für ETF-Anleger: Diese MSCI World ETFs sollten Sie meiden!

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.