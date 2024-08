Bei diesen Marken sollten Anleger unbedingt Gold und Silber nachkaufen, verrät Edelmetall-Experte. Wie hoch der Goldpreis und der Silberpreis jetzt schießen können und wie Anleger am besten profitieren.

"Vom aktuellen Aufwärtszyklus bei Gold und Silber sind wir jetzt ziemlich in der Mitte", verrät Gold-Experte Markus Bußler. "Und ich glaube schon, dass jetzt das beste Stück für die Investoren noch bevorsteht."

So hoch können Gold und Silber jetzt steigen, verrät Experte

"Also ich bin sehr optimistisch, dass wir noch die beste Zeit vor uns haben. Es ist tatsächlich so, wenn wir uns die vergangenen Edermetallbullenmärkte anschauen, da war Gold immer der Vorreiter gewesen. Gold ist vorangestürmt. Der Silberpreis ist immer so ein bisschen hinterhergehinkt." Dabei sei es oft so, dass spekulativere Anleger irgendwann den Silberpreis als deutlich günstiger gegenüber Gold begreifen. "Und wenn die Anleger zurückkommen, wenn das spekulative Kapital zurückkehrt, dann kann es sehr, sehr schnell beim Silberpreis gehen. Ich gehe davon aus, dass der Silberpreis in den nächsten Monaten in Sachen Performance, in Gold der Preis überholt. Aber auch da irgendwann, wenn diese Kursziele erreicht sind, vielleicht 50 Dollar bei Silber, vielleicht 2700 Dollar bei Gold, da müssen wir uns auch mal anschauen, dass es eine Korrektur geben könnte."

Hier sollten Anleger nachkaufen

Doch zunächst ist für Gold-Experte Markus Bußler wichtig, wann Anleger einsteigen und nachkaufen können. So würde es für Anleger im Bereich der 2.300 Dollar und der 2.350 Dollar noch gute Nachkauf-Chancen oder Einstiegsgelegenheiten geben, so Bußler.

Und bei Silber sollte man die Marke von 26 Dollar und 27 Dollar im Auge behalten, um dort nochmal einen Einstieg zu finden. Doch gerade, wenn die Zinsen bald gesenkt werden sollten in den USA, dann könnten Edelmetalle deutlich zulegen und der Goldpreis und der Silberpreis Riesen-Potenziale aufweisen.

Warum Goldminen-Aktien im Übrigen historisch günstig bewertet sind, welche der Gold-Experte dort kauft und welche beiden Rohstoffe noch vor einem Comeback stehen, das sehen Sie jetzt im kompletten Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

