Gold: Die Edelmetalle kommen bereits zum Wochenauftakt deutlich unter Druck. Donald Trump will Scott Bessent als Finanzminister in der neuen Regierung. Das setzt die Edelmetalle unter Druck. Warum eigentlich?

Das gibt es nicht oft: Der Goldpreis geriet am Montag bereits im vorbörslichen asiatischen Handel deutlich unter Druck. Der Grund: Am Wochenende wurde bekannt, dass der kommende US-Präsident Donald Trump sich auf einen Finanzminister festgelegt hat: Scott Bessent, ein Ex-Hedgefonds-Manager. Die Wahl von Bessent ist eine kleine Sensation, gilt er doch als ein Schuldenkritiker. Einer, der die ausufernde Staatsverschuldung in den USA immer wieder hinterfragt hat. Wenn man so will: Er könnte das amerikanische Gegenstück zu Christian Lindner, Deutschlands Ex-Finanzminister, werden. Einer also, der die Ausgaben begrenzen könnte. Ganz im Gegensatz zu Trump selbst, der sich einst als „King of Debt", also König der Schulden, bezeichnet hat.

Das Haushaltsdefizit könnte unter seiner Verantwortung eher bei drei als bei sechs Prozent liegen, vermuteten Ökonomen, schon kurz nachdem die Wahl bekannt geworden ist. Der Inflationsdruck könnte geringer sein als nach der der Wahl Trumps ursprünglich angenommen.

Gold – Rücksetzer als Chance

Das sind eine Menge Vorschusslorbeeren, mit denen Bessent versehen wird, noch bevor er im Amt ist. Doch letztlich sieht er sich einer Aufgabe gegenüber, die kaum zu stemmen sein wird. Die Staatsverschuldung der USA liegt bei rund 119 Prozent des BIP - und es sieht nicht danach aus, als ob dort eine rasche Besserung in Sicht ist, egal welchen Namen der künftige Finanzminister trägt.



Aus technischer Sicht hat der Rücksetzer bei Gold vor allem eines gezeigt: Die Edelmetalle sind noch nicht am Ende mit ihrer Konsolidierung. Gold weist nach wie vor einen vergleichsweise hohen Abstand zur 200-Tage-Linie auf, die momentan bei rund 2426 Dollar, also rund 225 Dollar unter dem aktuellen Kurs, verläuft. Gold scheint etwas vorausgelaufen zu sein und konsolidiert nun. Die Rally der vergangenen Woche war korrektiver Natur, noch kein neuer Impuls. Damit könnten die Edelmetalle noch einige Tage in der Konsolidierung verbringen. Doch übergeordnet bleibt das Bild das gleiche: Der Bullenmarkt ist intakt, und Anleger sollten den Rücksetzer als Chance sehen.

