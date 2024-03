Der Rohstoffmarkt hat ein überraschendes, aber eindeutiges Signal an den Markt gesendet, dass der größte Teil der Rallye für Anleger noch bevorstehen könnte. Ein klares Kaufsignal?

Es gibt viele Indikatoren an den Märkten, aber in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit erregt hat der Kupferpreis. Denn das Industriemetall hat abgesehen von einer Phase in 2023 stark mit dem Markt korreliert und war teilweise Vorbote großer Rallys:

Bloomberg Korrelation zwischen Kupfer und dem S&P500

Ursache: höhere Kupferpreise deuten auf ein Erstarken der Aktivitäten in der Industrie und einen Aufschwung der Weltwirtschaft hin. Dementsprechend kann ein Anstieg des Industriemetalls einen Anstieg am Markt vorauszeichnen.

Kommt jetzt die Rallye für DAX, S&P500 & Co?

Zwar sind die Märkte zuletzt bereits gut gelaufen, allerdings verhielt sich Kupfer eher schwach. Dies passt zum bisherigen Narrativ einer schwachen, von den hohen Zinsen gebeutelten Wirtschaft. Allerdings hat das Industriemetall in der vergangenen Woche wieder deutlich angezogen. Genauso wie der Holzpreis – ein ähnlicher Indikator für die Bauaktivität.

Sollte sich das statistische Phänomen der Korrelation zwischen den Preisen der Rohstoffe und den breiten Aktienmärkten fortsetzen, so erwarten einige Experten einen noch deutlicheren Anstieg der Kurse.

Dementsprechend spricht zumindest laut diesem Indikator einiges für eine weitere Rallye bei DAX, S&P500 & Co.

Signal am Rohstoffmarkt

Zusätzlich könnten aktuell aber nicht nur Chancen bei den Aktien, sondern bei den Rohstoffen allgemein lauern. Nach den Hochs im Jahr 2022 sind die Preise hier deutlich heruntergekommen und bei Öl & Co. kam es zu deutlichen Verwerfungen.

Sollte die Weltkonjunktur weiter anziehen, dürfte dies nicht nur die Aktien, sondern ebenfalls die Kurse von Rohstoffen mit nach oben treiben. Dementsprechend besteht hier ebenfalls Potenzial. Setzen können Anleger darauf beispielsweise mit einem breiten ETF wie dem L&G All Commodities UCITS ETF (WKN: A2DQ7M)

