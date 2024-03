Dass Unternehmen über einen langen Zeitraum Anlegern eine Dividende zahlen, ist nicht selbstverständlich. Eine nicht beachtete Aktie schafft das aber schon seit über 200 Jahren.

Unternehmen, die seit mehr als 100 Jahren dauerhaft eine Dividende an Anleger ausschütten, kann man zwar nicht an einer Hand abzählen, aber besonders viele sind es trotzdem nicht. Laut den Experten der Finanzplattform „The Motley Fool“ ist dieses Kunststück nur etwa zwei Dutzend Konzernen geglückt, darunter bekannte Namen wie Coca-Cola, Eli Lilly oder Procter & Gamble.

Dabei mussten die Unternehmen zahlreiche politische und wirtschaftliche Krisen überstehen und sich auf ihre stabilen Geschäftsmodelle verlassen. Krisenfest ist hier das Stichwort, denn besonders langlebige Unternehmen haben meistens Produkte im Portfolio, die gleichzeitig immer nachgefragt werden und aufgrund ihrer starken Marke bei vielen Menschen bekannt sind.

Coca-Cola und Co. sind Dividenden-Asse

Nehmen wir als Beispiel Coca-Cola. Der Getränkehersteller zahlt seinen Anlegern seit dem Jahr 1920 kontinuierlich eine Dividende und wird das wahrscheinlich auch noch viele weitere Jahre durchziehen, denn getrunken wird immer. Und die geschmacksintensiven Produkte des Konzerns sind überall verfügbar und entwickeln sich durch neue Variationen immer weiter. Noch etwas länger im Dividenden-Geschäft ist der Pharmakonzern Eli Lilly, der seit 1885 ohne Unterbrechung Geld an Aktionäre ausschüttet.

Ebenfalls auf die Grundbedürfnisse ausgerichtet ist der Konsumgüter-Hersteller Procter & Gamble, der Aktionären schon seit dem Jahr 1890 kontinuierlich Geld ausschüttet und die Dividende seit unglaublichen 68 Jahren erhöht. Dabei kommt der Konzern momentan auf eine nicht berauschende Dividendenrendite von 2,32 Prozent. Jedoch konnte auch der Kurs des Wertpapiers in der Vergangenheit vergleichsweise ordentlich zulegen.

Procter & Gamble finden Sie übrigens auch mit 24 weiteren Aktien im Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE. Der Index enthält Aktien, die regelbasiert zusammengestellt wurden, um Ihnen eine breite Abdeckung verschiedener Branchen und Unternehmen zu bieten, die stabil und profitabel sind.

Zumindest bei der Dauer der ausgezahlten Dividende können aber auch all die genannten Unternehmen diesem kleinen Wertpapier nicht das Wasser reichen. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Seit 208 Jahren läuft es bei der Dividende

Mit einer Marktkapitalisierung von nur 508 Millionen US-Dollar könnte man York Water schnell übersehen, wäre da nicht der interessante Umstand, dass der amerikanische Konzern Anlegern seit 208 Jahren regelmäßig eine Dividende zahlt. Also seit dem Jahr 1816 und damit 104 Jahre länger als Coca-Cola. Wie auch bei den anderen Dividenden-Assen ist dieser Rekord über das Geschäftsmodell zu erklären. Die York Water Company ist in Pennsylvania für die Wasserversorgung zuständig. Und Wasser wird immer gebraucht. Zudem operieren solche Versorger in ihren Einzugsgebieten nicht selten allein und müssen keine Konkurrenz fürchten, die ihnen die Kunden klaut.

Die Dividendenrendite ist mit etwa 2,4 Prozent laut den Experten von „The Motley Fool“ derzeit nicht so schlecht, wie man meint, denn auch der Kurs des Unternehmens ist seit Beginn des Jahrhunderts um über 500 Prozent gestiegen. Dennoch sollten sich Anleger bei der Investitionsentscheidung nicht nur mit der Dividendenrendite beschäftigen. Denn eine ähnliche oder noch höhere Rendite gibt es auch bei weit größeren Unternehmen. Den Rekord kann York Water aber niemand nehmen.

