Der Silberpreis fiel zuletzt auf Niveaus aus dem Jahr 2020. Doch dank der jüngsten Erholung aktivierte das Edelmetall neue Kursziele. Folgt jetzt endlich der Turnaround bei Silber?

Edelmetall-Anleger dürfen mit Fug und Recht enttäuscht sein: Die beiden Favoriten Gold und Silber halten in dieser Krise nicht, was sie versprachen: Zwar stemmten sie sich etwas gegen den starken Kursverlust der Börsen, doch insgesamt befinden sich auch Gold und Silber unter Wasser. Seit Anfang des Jahres befindet sich der Silberpreis um 18 Prozent im Minus, seit dem lokalen Hoch im März 2022 sind es sogar 29 Prozent Kursverlust. Doch nun eroberte der Silberpreis eine wichtige Marke zurück und könnte neue Kursziele nach oben aktivieren.

Diese Marken sind bei Silber jetzt wichtig

Auch aufgrund des starken Dollars verlor der Silberpreis. Doch nun deutet sich beim Dollarindex DXY eine erste Trendwende an – und davon profitiert auch Silber. Am heutigen Handelstag befindet sich Silber um mehr als zwei Prozent im Plus. Seit Anfang September ist das Edelmetall sogar mit neun Prozent in der Gewinnzone. Dabei konnte der Kurs sowohl das wichtige Niveau bei 18,60. Dollar überwinden, welches in der Vergangenheit als Widerstand fungierte und zuletzt als Unterstützung. Zudem eroberte der Kurs das 0,618er Fibonacci-Level der jüngsten Korrektur zurück. Das 0,618er-Level ist sehr wichtig, weil es auch Golden-Pocket - benannt nach dem Goldenen Schnitt aus der Mathematik - heißt. Dieses Level ist das optimale Korrekturlevel nach der Fibonacci-Lehre in der Charttechnik. Und dieses Level arbeitete der Silberkurs erfolgreich ab.

Neue Kursziele bei Silber

Geht der Aufwärtstrend weiter, dann wird zunächst die Zone um 22,30 Dollar ein wichtiger Widerstand. Bis dahin winken Anlegern 16 Prozent Gewinn, die sie dann erstmal mitnehmen – mindestens teilweise. Hier entscheidet sich dann, ob die Reise nach oben weitergehen kann. Überwindet der Silberpreis die 22,30 Dollar, Dann kann es schnell bis 25,40 Dollar weitergehen.

Langfristig orientierte Anleger können Silber physisch kaufen. Wer eher kurzfristig unterwegs ist, kann auf den Invesco Physical Silver ETC setzen oder auf den iShares Physical Silver ETC.