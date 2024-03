Silber enttäuscht – Gold brilliert, so die Story der vergangenen Jahre. Doch woran liegt das? Und kann Silber jetzt endlich die Aufholjagd für die Underperformance der vergangenen Jahre liefern

Silber hat auf Sicht der vergangenen drei Jahre -2,8 Prozent an Wert verloren und damit besonders in einer hochinflationären Phase Anleger enttäuscht. Gleichzeitig hat der große Bruder Gold mit Blick auf den gleichen Zeitraum satte 25,4 Prozent im Wert gewonnen. Dies führt zu der Frage: Warum läuft Silber so schlecht? Und kann das Edelmetall den Performanceabstand zu Gold wieder aufholen?

Deutsche Bank: Darum läuft Silber nicht

In einer kürzlich veröffentlichten Studie der Deutschen Bank haben sich die Rohstoffanalysten des Geldhauses genauer mit dem Edelmetall und seiner Underperformance befasst. Denn eigentlich ist die Ausgangsposition für Silber ideal. Bis ins Jahr 2025 dürfte laut mehreren Studien eine kategorische Unterversorgung der Weltwirtschaft mit dem Edelmetall herrschen, das besonders für den Ausbau im Bereich der erneuerbaren Energien benötigt wird.

Trotzdem läuft Silber nicht an. Hintergrund: Wie die Analysten der Deutschen Bank herausgefunden haben, ist der Bestand von Silber womöglich viel größer als angenommen. Denn durch Schmuck, Lagerung & Co. ist oberirdisch aktuell ein Vielfaches des Silbers im Umlauf, das an den Börsen notiert ist. Dementsprechend ist das Angebot laut den Analysten der Deutschen Bank wesentlich größer und es kommt zu keinem Nachfrageschock bei dem Edelmetall durch Verwendung für den Ausbau der erneuerbaren Energien.

Wie geht es mit Silber weiter?

Dementsprechend gehen die Experten der Deutschen Bank davon aus, dass die Entwicklung des Silberpreises vorerst nicht wesentlich von der Nachfrage abhängig ist, sondern vom Goldpreis bestimmt werden dürfte. Da dieser erneut angezogen ist, könnte der kleine Bruder ebenfalls etwas deutlicher nachziehen. Trotzdem zeigten sich die Analysten gegenüber Gold deutlich positiver. Andere Studien sehen die Entwicklung von Silber ähnlich und attestieren dem „Gold des armen Mannes“ etwas Potenzial im Rahmen der allgemeinen Rallye am Edelmetallmarkt.

Trotzdem kann sich ein Investment in Silber langfristig für Anleger lohnen, besonders mit Blick eine wieder anziehende Weltwirtschaft. Denn durch eine konjunkturelle Erholung ist weiter der viel prognostizierte Nachfrageschock bei Silber möglich.

