Trotz vieler Krisen und Sorgen von Anlegern in den vergangenen 18 Monaten haben Gold und Silber unter dem Strich kaum Rendite eingefahren. Doch wie kann es jetzt weitergehen? Gibt es wieder eine Chance für einen Sprung nach oben?

Mit dem aktuellen Kursniveau von 23,16 US-Dollar je Feinunze Silber ist das Edelmetall auf demselben Niveau angelangt wie 2013 und 2020. Damit hieß es also für Anleger unter dem Strich: außer Spesen nix gewesen.

Doch kann sich vielleicht ausgerechnet jetzt die Lage von Silber wieder verbessern?

Wann kann es mit Silber wieder nach oben gehen?

Zumindest der langfristige fundamentale Trend spricht für Silber, da das Edelmetall weiterhin ein wichtiger Faktor bei der Transformation in eine elektrische Zukunft sein wird. Gerade für die Wind- und Solarindustrie wird der Rohstoff nämlich dringend gebraucht, auch wenn sich die Nachfrage bisher nicht im Kurs ausdrückt.

Aber dieser Trend kann sich erst in einigen Jahren oder nie im Chartbild realisieren, weswegen der Blick auf die aktuelle Situation lohnt:

Was ist jetzt bei Silber wichtig?

Denn charttechnisch sieht es für Silber auf den ersten Blick zwar eher mau aus, doch auf Fünfjahressicht bleibt der Aufwärtstrend seit dem Corona-Tief noch intakt. Dieser Trend, der zusätzlich durch die gleitenden Durchschnitte gestützt wird, kann sich aber nur dadurch weiter fortsetzen indem Silber nachhaltig über die 25 US-Dollar ausbrechen kann.

Ein guter Katalysator für eine solche Bewegung könnte der Zinsentscheid der Fed sein, der am Mittwoch ansteht. Sollte hier die Aussicht auf einen Zinsgipfel gestellt werden, so dürfte das Edelmetall, welches in der Vergangenheit stark von der Zinsentwicklung gedrückt wurde, nach oben schießen.

Jetzt in Silber investieren?

Folglich sollten Anleger aber zunächst die Zinsentscheidung der Notenbank und einen nachhaltigen Anstieg des Edelmetalls über 25 US-Dollar abwarten. Sollte dies der Fall sein, so dürfte sich daraus ein Kaufsignal für Silber generieren.

Take-Profit Marken wären für Anleger dann die Widerstände bei 26 bzw. 27 US-Dollar.

