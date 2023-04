Sollte man jetzt noch Gold kaufen? Der Top-Experte Johannes Hirsch von Antea verrät seine spannende Einschätzung

Johannes Hirsch ist der Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Antea – und seit über 30 Jahren in der Finanzwelt tätig. Wenn er also seine Meinung zum aktuellen Geschehen am Finanzmarkt abgibt, dann verfolgen sie Anleger gebannt. Die Basis seines Erfolgs: Konsequente Diversifikation. Dabei spielt auch Gold eine wichtige Rolle.

Doch wie geht es weiter mit dem Edelmetall? Der Goldpreis in Dollar ist seit Jahresbeginn bereits um fast zehn Prozent gestiegen. „Meiner Ansicht nach ist die Erwartung der Zinssenkung ein wesentlicher Einflussfaktor gewesen, weswegen der Goldpreis sehr deutlich angestiegen ist.“, erklärt Johannes Hirsch.

Wo geht es hin mit dem Goldpreis? Experte gibt Prognose

Laut Johannes Hirsch hätte der Goldpreis „schon ein gutes Stück des Weges gemacht“. Aber: „Ich würde mich nicht wundern, wenn das jetzt auch mal wieder etwas konsolidiert werden muss“. Aktuell sei Gold in Dollar gerechnet bereits fast wieder in der Nähe von Allzeithochs.

Ist es für einen Einstieg in das Edelmetall nun also zu spät? Weit gefehlt. Die Aufwärtsentwicklung von Gold „ist noch nicht annähernd beim Ende angekommen“, erklärt Top-Experte Johannes Hirsch. Doch von welchem Zeitraum sprechen wir? Wann erklimmt Gold ein neues Allzeithoch? Und was ist für das Jahr 2023 zu erwarten? Das und mehr sehen Sie im neuen Video des YouTube-Kanals „Smartes Geld“. Darin beantwortet Johannes Hirsch auch die Frage, ob noch mit weiteren Zinsanhebungen zu rechnen ist, was die derzeitigen Banken-Schwierigkeiten für Folgen haben und ob es bald zu einer Rezession kommt.

