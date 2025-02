Während die großen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum aktuell eher etwas schwächeln, gibt es andere und ungewöhnliche Gewinner am Krypto-Markt.

Seit 3 Monaten befindet sich Bitcoin in einer Seitwärtsphase. Und bei Ethereum ist eigentlich schon seit einem Jahr nichts mehr los. Einzig XRP kann diese Lethargie etwas aufbrechen. Und auch wenn die Bitcoin-Dominanz immer noch sehr hoch und die Altcoins-Season noch nicht da ist, so konnten in den vergangenen 7 Tagen doch ungewöhnliche Coins die meisten Gewinne am Kryptomarkt einfahren:

Diese Kryptowährungen performen aktuell besser als Bitcoin, Ethereum und XRP

Denn der Branchendienst coinmarketcap.com zeigt, dass die Kryptowährung Sonic in den vergangenen 7 Tagen der große Gewinner mit einem Plus von 45,3 Prozent war. Dabei ist Sonic eine Blockchain-Plattform, die speziell für Web3-Gaming entwickelt wurde und souveräne Spielökonomien mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz ermöglicht. Im Februar 2025 verzeichnete der SONIC-Token einen starken Preisanstieg, der auf die Einführung auf der Bitget-Plattform und die Teilnahme am Bitget Launchpool zurückzuführen ist, wodurch die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Tokens erhöht wurden.

Ob der Trend bei Sonic so weitergeht, ist noch nicht sicher. Insgesamt könnte der Coin im Chart aber tatsächlich eine Bodenbildung vollführen und damit auch in naher Zukunft mehr Rendite bringen als aktuell Bitcoin, Ethereum und XRP.

Auch diese Coins legen kräftig zu

Auch der OM-Token von der Kryptowährung Mantra konnte deutlich zulegen. Um 28 Prozent ging es in den vergangenen 7 Tagen aufwärts. Mantra (OM) ist eine dezentrale Blockchain-Plattform, die sich auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte spezialisiert hat, indem sie physische Güter wie Immobilien in digitale Token umwandelt. Im Januar 2025 kündigte Mantra eine Partnerschaft mit dem in Dubai ansässigen Immobilienentwickler DAMAC Group an, um Immobilien im Wert von mindestens 1 Milliarde US-Dollar zu tokenisieren. Aufgrund dieser Partnerschaft konnte der Coin so gut zulegen. Seit Sommer 2024 befindet sich der Coin im Aufwärtstrend. Das Risiko ist zwar enorm hoch, aber Anleger können hier mit kleinen Positionen auf ein Anhalten des Trends setzen.

Zudem konnte auch die Kryptowährung Maker zuletzt mit einem Plus von 22 Prozent innerhalb von 7 Tagen deutlich besser als Bitcoin, Ethereum und XRP performen. Maker ist der Governance-Token des dezentralen Finanzprotokolls MakerDAO, das die Erstellung des Stablecoins DAI ermöglicht. Im Januar 2025 verzeichnete Maker einen signifikanten Preisanstieg, wobei Analysten Kursziele von 2.500 bis 6.500 US-Dollar prognostizierten. Diese Entwicklung wurde durch eine erhöhte Nachfrage nach dezentralen Finanzlösungen und positiven Marktprognosen begünstigt. Aktuell liegt der Preis von Maker bei etwa 1.200 US-Dollar.

So sehen Anleger, dass auch abseits der großen Kryptowährung etwas los ist. Doch Altcoins sind immer mit einem sehr hohen Risiko behaftet. Anleger, die neben den großen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und XRP auch auf Altcoins setzen wollen, schauen sich jetzt den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index an. Wer seine Coins selbst kaufen möchte, wirft jetzt einen Blick in den BÖRSE ONLINE Plattform Vergleich.

Und lesen Sie danach auch: Experte rät zum Handeln: "Beim Bitcoin sind sehr viele Menschen auf dem Holzweg"