Die Wall Street startet das neue Jahr im Minus – DAX-Anleger halten sich eher bedeckt. Doch die Rheinmetall-Aktie hebt sich unterdessen hervor

Fast unverändert steht der deutsche Leitindex derzeit bei 16.958 Punkten – die DAX-Anleger halten sich damit bedeckt. Dabei kletterte der Index heute zeitweise auf 16.958 Punkte und startete höher ins neue Jahr. Der Optimismus hielt zunächst also am ersten Handelstag des neuen Jahres an.

„Ab heute muss sich zeigen, ob die simultanen Rallys am Aktien- und Rentenmarkt zum Ende des vergangenen Jahres nachhaltig sind", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. „Tatsächlich ist der Januar kein einfacher Börsenmonat. In den vergangenen 20 Jahren war der Januar beim Dax in zehn von 20 Fällen negativ, beim S&P 500 sogar in elf." Entscheidend sei im Moment vor allem die Frage, ob es bei den aktuellen hohen Aktienpreisniveaus genügend Käufer geben werde.

Der Grund für die nun eher verhaltenere Laune bei DAX-Anlegern könnte sich in den USA finden. Denn die Wall Street startete im Vergleich zu Deutschland das Jahr im Minus.

Tech-Werte wie Nvidia und Alphabet verlieren – Rheinmetall-Aktie im Fokus

Am ersten Handelstag 2024 geht es bei den drei großen US-Indizes wie dem Dow-Jones, dem S&P 500 und dem Nasdaq abwärts. „Es ist der erste Tag nach einem enormen Anstieg“, kommentierte Phil Blancato, Chef von Ladenburg Thalmann Asset Management, die Kursverluste. „Wenn man darüber nachdenkt, was seit den Tiefstständen im Oktober bis heute passiert ist, erwarte ich, dass die ersten drei Monate dieses Jahres hart werden und diese Woche einigermaßen beispielhaft dafür sein wird, da die Leute Gewinne mitnehmen und ihre Portfolios neu ausrichten.“ Der Nasdaq-Index hatte im abgelaufenen Jahr rund 43 Prozent zugelegt.

Einer der größten Verlierer am Dienstag war Apple. Was hinter dem Kursverlust steckt, lesen sie hier. Die Papiere anderer technologielastiger Konzerne wie Nvidia, Tesla und Alphabet verloren zwischen 0,8 und 2,6 Prozent.

Nicht die Laune verderben im DAX lässt sich hingegen die Aktie von Rheinmetall. Sie liegt heute bereits über vier Prozent im Plus und führt den deutschen Leitindex damit an. Auch die Aktien von Sartorius und Fresenius überzeugen und liegen über drei Prozent im Plus. Die Schlusslichter hingegen bilden SAP, Zalando und Infineon. Alle drei Aktien liegen heute über zwei Prozent im Minus.

