Mit diesen drei Megatrend-ETFs könnten Sie im kommenden Jahr zu den Gewinnern an weiter steigenden Märkten gehören. Denn im Zuge der Abverkäufe seit 2022 sind diese Trends zwar in Vergessenheit geraten, könnten nun an der Börse aber ihr Comeback feiern.

Im Zuge der Abverkäufe in den vergangenen 24 Monaten an den Märkten sind Megatrends aus dem Fokus der Anleger geraten. Doch geht es an den Börsen wieder nach oben, sind genau diese Themen wahrscheinlich wieder in aller Munde und verheißen hohe Renditen in Zeiten des Hypes. Aus diesem Grund sollten Investoren sich jetzt schon passend für das kommende Jahr 2024 aufstellen.

3 Megatrend-ETFs, die Sie sich für 2024 noch sichern sollten

Eine gute Option, um zu profitieren: Diese drei Megatrend-ETFs, deren Themen in den kommenden zwölf Monaten sicher wieder eine Rolle spielen werden:

iShares Ageing Population UCITS ETF

Der erste Megatrend, der im kommenden Jahr wieder in den Fokus rücken wird, ist eine alternde Gesellschaft mit Pflegenotstand und Fachkräftemangel. Was wir in Deutschland schon in Teilen erleben, könnte ein wesentlicher Treiber der Wirtschaft in den Industriestaaten in den kommenden Jahren werden.

Setzen können Anleger auf das Thema mit dem iShares Ageing Population UCITS ETF. Dieser vereint 344 Werte zu dem potenziellen Megatrend in seinem Portfolio zu einer Kostenquote von 0,4 Prozent.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Etwas teurer mit 0,55 Prozent und weniger diversifiziert, mit nur 25 Werten, ist dagegen der VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF.

Dieser setzt allerdings als einer der wenigen ETFs auf das Thema nukleare Technologie wie Uranabbau und Energieerzeugung. Auch wenn Deutschland hier nämlich ausgestiegen ist, dürfte im Rest der Welt diese Energiequelle eine entscheidende Rolle beim Übergang zu sauberen Stromerzeugung spielen. Auch dies ist ein Thema, dass vor allem nach den Energiewirren des Jahres 2023 wieder in den Fokus rücken dürfte.

iShares Global Water UCITS ETF

Jedoch der Megatrend, der vielleicht von Anlegern seit Jahren am stärksten erwartet wird, ist Wasser. Denn das kühle Gut wird immer knapper auf der Welt, obwohl es die Lebensgrundlage für uns Menschen bildet.

Bisher hat sich das Investieren in diesen Trend schon für Anleger bezahlt gemacht, denn der iShares Global Water UCITS ETF hat den MSCI World seit Auflage geschlagen. Sollte der potenzielle Megatrend in den kommenden Jahren aber noch mehr Beachtung erhalten, dann winken potenziell noch höhere Renditen für Anleger.

