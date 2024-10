Es müssen nicht immer Gold und Silber sein. Ein deutscher Sachwerte-Experte verrät, welches Investment eine Verzehnfachung bieten und das Vermögen gleichzeitig schützen kann.

"Und dann ist etwas passiert, was mit jedem Rohstoff passiert, der zur Neige geht. Die Preise haben sich seitdem in den letzten 20 Jahren fast verzehnfacht", sagt Chris Pampel, Sachwerte Experte und Geschäftsführer des Deutschen Edelstein Kontor. Doch ist es realistisch, dass dieser ungewöhnliche Rohstoff sich jetzt nochmal verzehnfacht?

Experte sicher: Dieser Sachwert bietet Riesen-Potenziale

Chris Pampel ist Geschäftsführer beim Deutschen Edelstein Kontor. Und als Sachwerte-Experte stellt er fest, dass sich viele seiner Kunden eine Absicherung ihres Vermögens wünschen. Viele würden Aktien oder auch Gold mittlerweile als höher bewertet betrachten. Auch fremdgenutzte Immobilien würden sie aktuell eher verkaufen. Doch das Geld muss irgendwo hin. Und hier bieten sich tatsächlich Edelsteine als Alternative an. Doch wie investiert man in Edelsteine und mit wie viel Rendite kann man rechnen?

Hier sagt Chris Pampel: "Bei Edelstein-Investments sollte man einen Anlagehorizont von rund 10 Jahren mitbringen. Und Anleger können ab 30 Euro per Sparplan investieren oder auch einen kompletten Edelstein für mehr als 10.000 Euro kaufen." Dabei sei eine Rendite von vier bis sieben Prozent pro Jahr realistisch, so der Sachwerte-Experte. Hin und wieder könnte es aber tatsächlich dazu kommen, dass sich ein Edelstein-Investment verzehnfacht. Die Norm sei das allerdings nicht und der Vermögensschutz stehe im Vordergrund, so Pampel.

Mit diesem Sachwert ist eine Verzehnfachung möglich

Denn immer wieder könnte es mal vorkommen, dass die Minen, in denen beliebte Edelsteine abgebaut werden, versiegen. Und dann würde es zu einer Preisexplosion kommen. So sagt auch Pampel: "Deshalb ist doch die spannende Frage: Welcher Edelstein aus einem begehrten Fundort hat eine Top-Investment-Qualität und geht in der Förderung zurück? Und da sehen wir eben aktuell Rubine in Mozambique, die sehr, sehr begehrt sind. Auch da sind schon die die Förderquoten leicht rückläufig, aber die Preise, da noch Material gefunden wird, auf einem attraktiven Niveau. Wir sagen, diese Rubine sind jetzt unterbewertet und deshalb als Investment besser geeignet, weil da das Wertsteigerungspotenzial einfach noch vorhanden ist. Und dieser Effekt, den kann ich nicht seriös prognostizieren, wann der eintritt. Deshalb brauchen wir einen Anlagehorizont beim Edelstein von zehn Jahren und länger." Doch dann sei auch bei diesen Rubinen eine Verzehnfachung möglich, wie Chris Pampel es schon mal erlebt hat.

