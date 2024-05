Zuletzt war die Rallye um Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana mächtig ins Stocken geraten. Doch diese Nachricht könnte die Kryptomärkte bald wieder anheizen. Und so reagieren Anleger jetzt richtig.

Bereits in dieser Woche könnte es gute Nachrichten für Kryptowährungen geben: Denn am Mittwoch (15.05) um 14:30 deutscher Zeit werden die nächsten Inflationszahlen aus den USA bekanntgegeben. Und etwa Morgan Stanley erwartet, dass diese niedriger ausfallen als erwartet. So soll die Kerninflation nur noch bei 0,29 Prozent im April liegen. Doch was hat das mit Kryptowährungen zu tun?

Wenn das passiert, dann steigen Bitcoin, Ethereum und Solana richtig

Nun, die Inflation ist maßgeblich für die Zinsen in den USA entscheidend. Und wenn die Inflation sinkt, dann dürfte es wieder Zinssenkungs-Fantasien geben, was die globalen Märkte und somit auch Kryptowährungen antreiben dürfte. In diesem Sinne sollten Krypto-Anleger ganz genau auf die Inflationszahlen schauen.

Doch noch spannender wird es für Bitcoin, Ethereum und Solana bei den ETF-Anträgen. Und zwar den ETF-Anträgen zu Ethereum. Sollte dieser genehmigt werden, so dürften vor allem Ethereum und Altcoins vor einer massiven Rallye stehen. So gibt es auch hier Neuigkeiten. Denn wie BTC-Echo berichtet, habe Ark Invest zusammen mit 21Shares eine Passage zum Staking aus dem Ethereum-ETF-Antrag gestrichen. So sagte Bloomberg ETF-Analyst Eric Balchunas auf X dazu, dass er dies positiv werte. Schließlich will die amerikanische Börsenaufsicht am 23. Mai über den Ethereum-ETF-Antrag der beiden Investmenthäuser entscheiden.

Dass dem Antrag aber stattgegeben wird, das ist aktuell noch unwahrscheinlich. Denn erst mit dem Blackrock-Antrag, welcher Anfang August abgelehnt oder genehmigt werden sollte, dürfte Bewegung in den Markt kommen. Denn bislang wurde in der gesamten Geschichte von Blackrock lediglich ein ETF-Antrag abgelehnt. Und deswegen sollten Anleger sich bereits jetzt bei Kryptowährungen in Stellung bringen:

Bitcoin, Ethereum, Solana und Co - So positionieren Anleger sich jetzt

Nach der jüngsten Korrektur finden Anleger jetzt langfristig gute und günstige Kurse am Markt vor. Zwar können Kryptowährungen noch weiter fallen. Doch wer einen längeren Zeithorizont mitbringt, der erhält jetzt einen ordentlichen Discount:

So notiert Bitcoin aktuell 15 Prozent unter seinem Rekordhoch. Bei der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum sind es sogar 28 Prozent Discount. Und bei Solana sind es 31 Prozent, welche die Kryptowährung unter dem Rekordhoch notiert. In alle diese drei Kryptowährungen und sieben weitere können Anleger über unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto-Index investieren. Das Zertifikat schaffte es, innerhalb von 14 Monaten rund 210 Prozent Rendite einzufahren. Nun ist das Papier noch bei 130 Prozent Plus. Dies könnte also eine Einstiegs-Chance für Anleger sein, die auf Bitcoin, Ethereum und Solana setzen wollen.

Und wer selbst seine Coins kaufen und verwalten möchte, der findet im BÖRSE ONLINE Krypto-Plattformen-Vergleich die besten Anbieter in Deutschland.

Anleger haben jetzt also die Chance, sich bei Kryptowährungen neu aufzustellen. Bereits diese Woche kann es mit den Kursen nach oben gehen, falls die Inflation tatsächlich sinkt. Kurzfristig dürften die Krypto-Preise aber sehr volatil bleiben - Anleger beachten dieses Risiko. Langfristig dürfte dann die Fantasie auf einen Ethereum-ETF die Märkte beflügeln.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Solana.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.