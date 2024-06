Gold hat zuletzt eine Korrektur erlebt, könnte allerdings, wenn diese Prognosen zutreffen, weiter nach oben schießen. Neue Rekordhochs sind dabei möglich. Sollten Anleger jetzt noch bei dem Edelmetall einsteigen?

Gold hat kürzlich wegen Zinssorgen mehrfach die Marke von 2.300 US-Dollar testen müssen, hat sich allerdings über der wichtigen Unterstützung gehalten. Nun stellt sich für viele Anleger die Frage: Wie geht es mit dem Edelmetall weiter?

Wenn das wahr wird, dürfte Gold weiter steigen

Laut neuen Berichten des World Gold Council stehen die Chancen für eine weitere Steigerung von Gold momentan relativ gut. So dürften die Notenbank, trotz einer zuletzt eingelegten Pause in China, in den kommenden zwölf Monaten weiter ihre Goldbestände nach oben fahren, hieß es.

„Die Hauptmotive für die geplanten Käufe sind der Wunsch nach einer Neuausrichtung der Goldbestände auf ein strategisch günstigeres Niveau, die inländische Goldproduktion sowie Sorgen auf den Finanzmärkten, wie höhere Krisenrisiken und steigende Inflation“, erklärte das World Gold Council.

Zusätzlich zu diesen Faktoren preist die WallStreet aktuell zu 67 Prozent eine erste Senkung der amerikanischen Leitzinsen im September ein. Sollte es tatsächlich dazu kommen, wäre das ein weiterer bullischer Indikator für Gold.

Neue Rekordhochs bei Gold in Sicht?

Angesichts dieser Aussichten und unter der Prämisse, dass Gold die psychologisch wichtige Marke von 23.00 US-Dollar halten kann, sollten neue Rekordhochs bei dem Edelmetall in den kommenden zwölf Monaten möglich sein.

Die Hauptrolle spielen dabei allerdings die Maßnahmen der Notenbank Fed. Sollte diese nicht die Zinsen senken, könnte es für Gold-Anleger ungemütlich werden.

