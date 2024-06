Zuletzt hat Gold heftig korrigiert und fiel am Freitag sogar um mehr als 100 US-Dollar innerhalb eines Handelstages. Doch was steckt dahinter? Was bedeutet das für den weiteren Kurs? Ist das das Ende der Rallye oder nur eine Verschnaufpause?

Gold ist am Freitag stark unter die Räder gekommen und zeigte am Montag nur eine leichte Erholung. Inzwischen ist das Edelmetall wieder in den Kampf mit der Marke von 2.300 US-Dollar eingetreten und hat den Rückhalt der 50-Tage-Linie verloren. Doch warum kam es zu diesem Abverkauf?

Das hat für den Abverkauf beim Goldpreis gesorgt

Gleich zwei Faktoren haben den Goldpreis zuletzt unter Druck gesetzt. Einerseits waren es die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen und andererseits die chinesische Notenbank.

So fiel die Anzahl der neu geschaffenen Jobs in den USA wesentlich stärker aus als erwartet. Die für die amerikanische Fed wichtige Kennzahl könnte die Notenbanker laut Experten dazu verleiten, Zinssenkungen noch weiter hinauszuzögern. Für ein unproduktives Asset wie Gold wäre dies eine negative Entwicklung, da Zinspapiere eine Konkurrenz zum Edelmetall sind.

Gleichzeitig verkündete die chinesische Notenbank, ihre massiven Goldkäufe der vergangenen Monate vorerst zu pausieren. Durch diese Entwicklung dürfte ein Teil des Kaufdrucks vom Markt schwinden, der Gold zuletzt getragen hatte.

Goldpreis nach dem Abverkauf: Wie geht es weiter?

Angesichts dieser Entwicklungen und der Rallye, die Gold hinter sich hat, überrascht es nicht, dass es beim Preis eine heftige Korrektur gab. Eine Erholung ist zumindest bis Mittwoch nicht in Sicht, denn vermutlich dürften die Aussagen der amerikanischen Zentralbank über den weiteren Kursverlauf von Gold entscheiden.

Bei überraschend positiven Nachrichten ist vermutlich mit einem schnellen Anstieg über die verloren gegangene 50-Tage-Linie bei 2.340 US-Dollar zu rechnen. Sollte die Fed allerdings, wie erwartet hawkisch bleiben, dann ist ein Abdriften unter die Marke von 2.300 US-Dollar keinesfalls auszuschließen. Der Verlust dieser Unterstützung könnte sogar noch weitere Konsequenzen haben und den Preis in Richtung der 100-Tage-Linie bei 2.216 US-Dollar führen.

TradingView Gold Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

Steuerfreie Dividende: Dieser MDAX-Auftsteiger schüttet diese Woche ohne Abzug aus

Oder:

Auslandsdividenden: Hier gibt es keine Probleme mit der Quellensteuer