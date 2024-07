Donald Trump hat es in der Hand: Werden Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum unter seiner Ägide ganz neue Höhen erreichen? Oder sogar stark abstürzen? Wir verraten, warum Donald Trump Bitcoin und Ethereum heute explodieren lassen könnte.

Seit Donnerstag findet in Nashville in den USA die jährliche Bitcoin-Konferenz statt. Auf dieser sprechen etwa Ark-Managerin Cathie Wood, Whistelblower Edward Snowden, Microstrategy-Chef Micheal Saylor, Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Junior und eben am heutigen Samstagabend Donald Trump. Zudem wird noch darüber spekuliert, ob auch Elon Musk einen Gastauftritt haben wird. Generell ist die Krypto-Gemeinde sehr gespannt auf dieses Event und erwartet, dass Donald Trump am Samstagabend die Kurse von Bitcoin und Ethereum explodieren lassen wird. In die eine oder die andere Richtung.

Lässt Donald Trump mit seiner Rede die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum abheben?

Am Samstagabend gegen 20 Uhr deutscher Zeit soll Donald Trump eine 30-minütige Rede auf der Bitcoin-Konferenz halten. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte Trump sich immer krypto-freundlicher gezeigt und auch mit einer eigenen Kryptowährung Geld für den Wahlkampf eingesammelt. Krypto-Anhänger erhoffen sich nun von der Trump-Rede einen SSchub für Kryptowährungen rund um Bitcoin und Ethereum.

Die große Hoffnung: Donald Trump kündigt an, dass der Bitcoin unter seiner Präsidentschaft als eine Art Reservewährung fungieren wird, um den immer schwächer werdenden Dollar zu stützen. Ob dies aber irgendwann mal der Fall sein wird und ob Trump das ausgerechnet auf der Konferenz am Samstag ankündigen wird, das weiß man natürlich nicht.

Zudem ist nicht ganz klar, wie Trump und sein Vize J.D. Vance zu Kryptowährungen wie Ethereum und Co stehen. Grundsätzlich dürfte der Ton unter dieser Präsidentschaft freundlicher gegenüber Kryptowährungen werden. Doch Trump dürfte die Kryptowährungen in den nächsten Tagen so oder so zum Beben bringen: Denn entweder seine Rede begeistert und der Bitcoin und Ethereum steigen. Oder Trump enttäuscht und der Abverkauf geht weiter.

Doch was sollten Anleger dann jetzt tun?

Bitcoin und Ethereum jetzt kaufen?

Grundsätzlich ist die Lage bei den Kryptowährungen aktuell etwas festgefahren. Es gibt keine große Korrektur, sondern einen zähen Seitwärtstrend. Bereits seit Monaten sind Bitcoin und Ethereum darin gefangen.

Zudem sollten Anleger beachten: Nur aufgrund von Hoffnung sollte man nicht investieren. Klar, Trump könnte die Kryptowährungen heute hochjubeln, doch wie nachhaltig ist das dann? Und wie viel Enttäuschungspotenzial gibt es? Zwar gehen die Wettmärkte wie etwa polymarket.com aktuell davon aus, dass Trump mit einer Wahrscheinlichkeit von 62 Prozent gegen Kamala Harris gewinnen wird. Doch es sind zu viele Unwägbarkeiten, um nur deswegen zu investieren.

Man sollte also nur dann in Bitcoin und Ethereum investieren, wenn man hier langfristig Potenzial in diesen Kryptowährungen sieht und wenn man starke Kursschwankungen aushalten kann. Etwa in unserem BÖRSE ONLINE Krypto-Plattform-Vergleich finden Sie dafür die besten Anbieter.

Und lesen Sie passend zum Thema auch: Ethereum-ETFs zugelassen - Doch kommt jetzt die Katastrophe bei Bitcoin und Ethereum?

oder: KI verrät: Diese Aktien-ETFs dürfen Anleger sich jetzt auf keinen Fall entgehen lassen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.