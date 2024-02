Während der Bitcoin-Kurs aktuell nicht viel macht, könnte die nächste Rallye aktuell vorbereitet werden. Denn BlackRock und Microstrategy kaufen Bitcoin in Milliardenhöhe. Und darauf sollten Anleger jetzt bei Kryptowährungen achten.

850 weitere Bitcoin hat das US-Unternehmen Microstrategy gekauft. Rund 37 Millionen Dollar gab man dafür aus und hält jetzt insgesamt 190.000 Bitcoin im Wert von fast 6 Milliarden Dollar.

Während der Bitcoin-Kurs aktuell in einer Seitwärtsphase ist, nutzen große Investoren die Zeit scheinbar, um weitere Bitcoin zu kaufen. So kaufte auch BlackRock fleißig zu:

BlackRock kauft Bitcoin in Milliardenhöhe

Vor einer Woche noch hielt BlackRock für seinen Bitcoin-ETF rund 50.000 Bitcoin. Diese Woche sind es bereits 75.000 Bitcoin im Wert von etwas mehr als 3 Milliarden Dollar. Damit kauft BlackRock Bitcoin in Milliardenhöhe für seinen Bitcoin-ETF in kurzer Zeit hinzu. Große Investoren nutzen also die aktuelle kleine Kursschwäche des Bitcoin. Denn nach der Rallye, die bis zur Zulassung des Bitcoin-ETFs Anfang Januar gelaufen war, korrigierte der Bitcoin in der Folge um rund 20 Prozent. Große Investoren hatten damit gerechnet und von einem "Sell the News"-Event gesprochen.

Zu tun hatte das auch mit dem Grayscale Bitcoin Trust und einigen Rechtsstreitigkeiten: Tausende Bitcoin mussten verkauft werden, nachdem der Trust in einen ETF umgewandelt werden konnte. Doch nun deutet sich eine neue Rallye bei Bitcoin und Kryptowährungen an. Und darauf sollten Anleger jetzt achten:

Das wird bei Kryptowährungen jetzt bis zum Bitcoin-Halving wichtig

Rund um den 21. April wird das nächste Bitcoin-Halving stattfinden. Zu diesem Event wird die Inflationsrate des Bitcoin auf rund 0,85 Prozent pro Jahr halbiert. Für den Bitcoin begann einige Monate nach dem Halving oft eine spannende Zeit mit einer starken Rallye. Zum Halving selbst dümpelte der Kurs des Bitcoin zumeist vor sich hin. Mit einer riesigen neuen Rallye ist aktuell eher nicht zu rechnen. Doch wenn der Bitcoin es schafft, über die Marke von 43.800 Dollar und 45.000 Dollar zu steigen, dann könnte sich eine neue Aufwärtsbewegung bis rund 55.000 Dollar entfalten.

Wie dieser Chart von Tradingview zeigt, befindet sich der Bitcoin seit Anfang 2023 in einem Aufwärtstrendkanal. Diesen hat er mal nach unten verlassen und probte den Ausbruch nach oben, doch am Ende wurde der Kurs immer wieder in den Kanal zurückgezogen. So auch dieses Mal. Wie gesagt, gelingt der Ausbruch über 45.000 Dollar (hier können Anleger zur Sicherheit Teilgewinne mitnehmen, falls der Ausbruch misslingt und die Korrektur weitergeht) dann könnte der Kurs das nächste wichtige Fibonacci-Level bei 48.500 Dollar antesten. Hier hatte der Kurs schlapp gemacht, als der Bitcoin-ETF zugelassen wurde. Gelingen diese Ausbrüche, so ist das Ziel dieser Aufwärtsbewegung rund 55.000 Dollar. Auch hier sollten Anleger dann wieder Teilgewinne mitnehmen. Natürlich ist es möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, dass der Bitcoin noch vor dem Halving höher als 55.000 Dollar steigt.

Auf der Unterseite sollte man die untere Trendlinie des Kanals beobachten. Für die übrigen Kryptowährungen bedeutet das aktuell: Solange der Bitcoin im Trend bleibt, werden es die meisten Kryptos schwer haben. Sie werden zwar auch steigen, wenn der Bitcoin steigt, aber die meisten von ihnen werden weniger stark steigen als Bitcoin selbst. Nur wenige Coins werden Bitcoin outperformen können, solange die Bitcoin-Dominanz wie aktuell auch weiter steigt. Anleger die dennoch auf verschiedene Coins, aber auch viel auf Bitcoin setzen wollen, die können das mit einem Zertifikat auf unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index tun. Seit Auflage im Dezember 2022 hat sich das Produkt vom Wert her etwa verdoppelt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.