Schon wieder wurden die Kryptowährungen wie Ethereum, XRP, Solana, Cardano und Co in Sippenhaft genommen. Denn der Zoll-Crash wirft auch die Kryptos zurück. Doch übersehen Anleger dabei aktuell einen fast perfekten Einstiegszeitpunkt?

Gerade hatten sich die Kryptowährungen rund um den Bitcoin leicht erholt, da gibt es wieder eins auf den Deckel. Dieses Mal sind es die Zoll-Meldungen aus den USA, die den Markt unter Druck setzen. Doch was haben Kryptowährungen eigentlich mit den Zöllen zu tun?

XRP, Ethereum, Solana, Cardano verlieren durch Zoll-Beben

Genau: Sehr wenig. Doch aktuell sind die Kryptowährungen sehr eng an das Schicksal der US-Börsen gekettet. Sinken diese, so sinken auch die Kryptos. Dies hat vor allem damit zu tun, ob Anleger mehr Risiko eingehen wollen oder nicht. Und aktuell wollen sie das nicht. Doch das könnte nun ungeahnte Chancen bei den Kryptowährungen wie XRP, Ethereum, Solana und Cardano freisetzen.

Denn diese befinden sich an einer sehr spannenden Stelle im Chart und könnten von einigen Entwicklungen jetzt sehr profitieren:

Perfekter Einstiegszeitpunkt bei Kryptowährungen?

Zugegeben, aktuell ist die Börse sehr holprig und es ist kaum absehbar, was als nächstes passiert. Zu undurchsichtig ist die Zoll-Strategie der USA. Schauen Sie dazu auch: Zölle: HISTORISCHER CRASH droht jetzt / Gold und diese Aktien laufen noch /Johannes Hirsch

Doch für Kryptowährungen gibt es nun eine gute Chance: Denn wie der Chart unten von Tradingview zeigt, befindet sich die Marktkapitalisierung der Altcoins (alle Kryptos außer Bitcoin), an einer wichtigen Unterstützungslinie. Als die Altcoins wie Ethereum, XRP, Cardano oder Solana hier die letzten Male eine Unterstützung fanden, gab es jeweils große Rallyes: Von Oktober 2023 bis März 2024 waren es 144 Prozent und von August 2024 bis Dezember 2024 waren es 104 Prozent. Natürlich könnte die Unterstützung auch reißen und dann würde es weiter bergab gehen. Das sollten Anleger bedenken und einen engen Stopp bei Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano ziehen. Alternativ können Sie auch in den BÖRSE ONLINE Best of Krypto investieren, der auf 10 große Kryptowährungen setzt.

Anleger sollten nämlich bedenken, dass die Kryptowährungen wenig von den Zöllen betroffen sind. Zudem könnte Donald Trump bald verkünden, dass die USA doch Bitcoin kaufen, sollte der Verkauf der Social-Media Plattform Tiktok realisiert werden und der Präsident sich dazu entschließen, mit diesem Geld Bitcoin zu kaufen. Zudem sollen die Goldbestände der USA neu bewertet werden und hier sieht auch Bloomberg Potenzial für Bitcoin-Käufe. Lesen Sie dazu auch: Bloomberg heizt spektakuläre Theorie an: Verkaufen USA bald Gold für Bitcoin?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Cardano.