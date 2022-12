Wie kann man mit Kryptowährungen Zinsen verdienen? Wir zeigen, wie das Staking von Ethereum funktioniert und was Ethereum für die Zukunft verspricht.

Im Herbst 2022 wechselte Ethereum von energieintensiven Proof of Work zum effizienteren Proof-of-Stake-Konsens. Bedeutet: Jeder mit genügend Ethereum in seiner Wallet oder indem er sich einem Mining-Pool anschließt, kann an der Validierung des Ethereum-Netzwerks teilnehmen und dadurch Zinsen mit Ethereum verdienen. Denn durch den Proof of Stake - also den Nachweis des Besitzes - werden diejenigen Validatoren mit neuen Ethereum belohnt, die den nächsten Block finden. Man erhält die Zinsen also in Form neuer Ethereum und nicht in Form von Euro oder Dollar. Doch diese Ethereum kann man nach Erhalt verkaufen oder ansparen. Doch lohnt sich das?

Lohnt sich Ethereum-Staking?

Beim Ethereum-Staking schließt man seine Ethereum-Coins für eine Zeit weg und lässt sie für sich arbeiten. Dafür erhalten Anleger Zinsen in Form neuer Ethereum. Aktuell beträgt die Rendite 4,79 Prozent pro Jahr. Damit kann sich durchaus arbeiten lassen. Doch Anleger sollten unbedingt aufpassen, wo sie ihre Ether staken. Denn nicht jeder Anbieter ist vertrauenserweckend. Am besten wählen Anleger eine der großen Kryptobörsen aus - auch wenn das Beispiel FTX zeigt, dass auch dies nicht immer sicher ist. Deswegen sollte man nie alle seine Ether staken. Der Autor dieses Artikel stakt beispielsweise rund 25 bis 30 Prozent seiner Ether auf einer großen Kryptobörse. Der Rest wird sicher in einer Hardware-Wallet verwahrt.

Doch wie geht es mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum überhaupt weiter?

Experte: Kryptowährungen werden sich durchsetzen

Ein bekannter deutscher Aktienexperte ist weiterhin vom Potenzial der Kryptowährungen überzeugt. Warum er denkt, dass die Regulierung der Kryptos gut ist und welches Potenzial er ihnen beimisst, das erfahren Sie hier.

Übrigens: Mit dem neuen BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index können Sie mit nur einem in Deutschland gehandelten Zertifikat in zehn der größten Kryptowährungen gleichzeitig investieren. Sie brauchen keine Wallet und keine Krytobörse dafür.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum