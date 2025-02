"Ich denke, ab diesem bestimmten Zeitpunkt wird es für die Börsen bergab gehen", verrät ein deutscher Experte. Auf welche Aktien und ETFs er jetzt setzt und warum er so viel Gold, Silber und Bitcoin im Portfolio hat.

Für Youtube-Legende und Investment-Experte Horst Lüning ist klar, dass die Börse bald drehen wird. "Den genauen Zeitpunkt kenne ich natürlich nicht, aber ich habe eine Befürchtung, ab wann es bergab gehen könnte", verrät Lüning im Gespräch mit BÖRSE ONLINE. Und vor diesem Event fürchtet er sich:

Das könnte die Börse zum Kippen bringen

"Ich erwarte nun an den Börsen eine Seitwärtsphase, weil es viele Marktteilnehmer schwer haben werden", sagt Horst Lüning. Und dann fügt der erfahrene Anleger hinzu: "Denn die Inflation wird überall weiter zulegen, was überraschend kommt. Und ich habe einen genauen Zeitpunkt, an welchem die Inflation aufgrund eines Eingriffs der Politik drastisch zunehmen wird. Und ab diesem Zeitpunkt dürfte dann alles kippen. Ich erwarte daraufhin einen langwierigen und zähen Bärenmarkt."

Zu welchem Zeitpunkt Horst Lüning den Crash erwartet und was der Auslöser sein wird, das erfahren Sie direkt hier:

Lüning: Ich kaufe Aktien, ETFs, Gold, Silber und Bitcoin

Dennoch lässt sich Horst Lüning nicht aus der Ruhe bringen. Denn solange die Anfänge des Bärenmarktes noch nicht sichtbar sind, investiert er weiter. "Erst, wenn die Märkte so 10 oder 20 Prozent gefallen sind und ich dann der Überzeugung bin, dass der Bärenmarkt da ist, dann nehme ich Gewinne mit", so Lüning.

Zu seinen Investments zählen zu einem Großteil Bitcoin, Gold und Silber. "Ich habe diese Werte schon lange in meinem Depot und sie sind gut gelaufen. Ich sehe da aber keine Notwendigkeit umzuschichten. Zwar dürften auch Gold, Silber und Bitcoin in einem Crash erstmal abverkauft werden, weil Anleger dann schnell Cash brauchen. Doch ich bin überzeugt davon, dass diese Assets sich dann schneller wieder erholen werden. Und von allen Aktien kann man so etwas dann nicht behaupten."

Auf welche Aktien und ETFs Horst Lüning dennoch setzt und warum Warren Buffett ihm Bauchschmerzen bereitet, das sehen Sie jetzt hier.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.