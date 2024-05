Mit der Deutsche Bank-Aktie können Anleger jetzt 11 Prozent Zinsen p.a. verdienen. Und das sogar zwei Jahre lang. Was es bei dem Produkt zu beachten gilt und welche Unterschiede es zu Festgeld und Tagesgeld gibt.

Denn mit der Aktienanleihe auf Deutsche Bank (WKN: HS6AP4) der HSBC können Anleger jetzt für die kommenden zwei Jahre jeweils bis zu 11,00 Prozent Zinsen pro Jahr verdienen. Worauf man aber unbedingt achten sollte:

2 Jahre lang bis zu 11,00 Prozent Zinsen p.a. mit der Deutsche Bank-Aktie verdienen

Wichtig: Es handelt sich bei der Aktienanleihe nicht um eine Unternehmensanleihe und die Deutsche Bank hat auch nichts mit dem Produkt zu tun. Der Emittent HSBC hat einfach eine Aktienanleihe emittiert, die sich auf den Basiswert der Deutsche Bank-Aktie bezieht.

Denn wie erfolgreich das Investment in diese Aktienanleihe wird, das hängt maßgeblich vom Verlauf der Deutsche Bank-Aktie ab. Zwar erhalten Anleger auf jeden Fall die Zinsen in Höhe von 11,00 Prozent pro Jahr, solange der Emmitent nicht pleite geht. Doch nur wenn der Kurs der Aktie am Bewertungstag 15.05.2026 auf oder über dem Basispreis von 15,00 Euro notiert, dann gibt es auch das investierte Kapital vollständig zurück.

Doch liegt der Kurs am Bewertungstag unter dem Basispreis, dann gilt Folgendes, wie die HSBC selbst schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

In diesem Fall könnte es zu einem Verlust kommen, sollte der Kurs der Deutsche Bank-Aktie sogar unter der Verlustschwelle liegen. Doch was hat das Produkt nun mit Tagesgeld und Festgeld zu tun?

Zinsen bei der Deutschen Bank kein Tagesgeld oder Festgeld

Für wen lohnt sich diese Aktienanleihe auf die Deutsche Bank also? Vor allem für diejenigen, die sich hohe Zinsen sichern möchten. Denn die 11 Prozent pro Jahr können sich durchaus sehen lassen. Wer davon ausgeht, dass die Deutsche Bank Aktie in den kommenden zwei Jahren eher seitwärts tendiert und wenn dann nur leicht steigt, für den eignet sich diese Aktienanleihe am besten. Stark steigen oder stark steigen sollte die Bank-Aktie besser nicht.

Allerdings ist diese Aktienanleihe nicht mit einem Tagesgeld oder Festgeld vergleichbar. Denn auf dem Tagesgeldkonto oder dem Festgeldkonto kann man ja grundsätzlich kein Minus machen und erhält die Zinsen ontop. Zwar gibt es hier bei der Aktienanleihe auf die Deutsche Bank auch die Zinsen, doch man kann im Gegensatz zu Festgeld und Tagesgeld einen Verlust machen. Diese Anleihe ist also nur für Personen, die bereit sind, gewisse Risiken einzugehen. Auf der anderen Seite gibt es hier eben deutlich mehr Zinsen als beim Tagesgeld oder dem Festgeld. Das muss jeder dann für sich abwägen. Wer auf der Suche nach passenden Angeboten dafür ist, der wird stets im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich fündig.

Wichtig ist, dass Anleger bei der volatilen Deutsche Bank-Aktie Ruhe bewahren. Dann sind für die kommenden zwei Jahr sehr schöne Renditen und Zinsen möglich.

