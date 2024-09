Für diese Buy-&-Hold-forever Aktie lief es zuletzt gar nicht so toll. Doch laut Experten könnte dem Titel demnächst eine echte Renaissance mit zweistelligen Wachstumschancen bevorstehen. Machen Anleger jetzt noch ein Schnäppchen?

Die Aktie des Entertainmentriesen Disney hat eine echte Durststrecke hinter sich. Innerhalb der letzten drei Jahre ging es für den Titel um mehr als 50 Prozent an den Börsen in den Keller. Allein in den letzten sechs Monaten steht ein Verlust von rund 20 Prozent zu Buche.

Und dennoch bahnt sich bei der Disney-Aktie unter Umständen jetzt eine Turnaround-Story an, die Anlegern viel Geld bringen könnte. Denn seit Ende 2022 sitzt mit Bob Iger ein neuer, alter CEO im Chefsessel des Konzerns, der die Aktie wieder in die Erfolgsspur führen dürfte.

Disney-Aktie mit Potenzial zum Turnaround?

Zwei Probleme, die Disney in den letzten Jahren hatte, waren zu hohe Betriebskosten bei ausbleibenden Kinoerfolgen und ein verlustreiches Streaming-Geschäft. Beide Punkte haben sich unter Bob Iger verbessert. Die Betriebskosten haben sich stabilisiert, mit den Filmen „Alles steht Kopf 2“ und „Deadpool & Wolverine“ konnte der Konzern zwei der erfolgreichsten Filme der Firmengeschichte ins Kino bringen und der Streaming Service des Unternehmens wurde schon vor dem eigentlichen Zieltermin im September profitabel.

Igers Kostenkontrolle und seinem Gespür für erfolgreiche Inhalte machen in Kombination mit dem schwachen Kurs Disney-Aktien derzeit für Anleger so attraktiv wie seit Jahren nicht, zeigt sich beispielsweise der Investor und Finanzblogger mit dem Pseudonym „Envision Research“ auf der Finanzplattform „TipRanks“ überzeugt. Diese Strategien sollten die Aufholjagd der Aktie in den nächsten Jahren beschleunigen und machen den Titel in diesem Fall für Anleger derzeit noch zu einem Schnäppchen. Zumindest ein Anstieg auf die Jahresspitzen im April bei etwa 120 US-Dollar sollte im Bereich des Möglichen liegen.

Risiken bei Disney-Aktie nicht ignorieren

Einige Risiken für die Unterhaltungsbranche insgesamt sollten Anleger aber nicht ignorieren. Dazu gehören unter anderem sinkende Ausgaben von Verbrauchern für Freizeitaktivitäten und einen stärkeren Wettbewerb unter Streaming-Anbietern. Disney sollte einen solchen Gegenwind dank der traditionsreichen Marke und vielfältigen Geschäftsmodelle aber besser verkraften als manch ein Konkurrent. Auch deswegen befindet sich die der Titel im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE. In dem Index befinden sich Werte mit stabilen Geschäftsmodellen, die noch in 100 Jahren erfolgreich sein könnten.

Dass die Disney-Aktie einen Turnaround hinbekommen kann, davon zeigt sich auch eine Mehrheit der Analysten an der Wall Street überzeugt. Das mittelfristige Kursziel der Experten liegt momentan bei 118,53 US-Dollar und entspricht einem potenziellen Kurswachstum von 31 Prozent innerhalb der nächsten zwölf Monate. Die Aussichten für den Mauskonzern waren schon mal schlechter.

