Nach eigenen Aussagen schüttete letzte Woche ein amerikanisches Chemie-Unternehmen seine 446. Dividende in Folge aus. Genauer gesagt tun die Amerikaner das nun ununterbrochen seit 1912. Außerdem ist die Dividendenrendite aktuell hoch.



Bei dem Unternehmen handelt es sich um Dow Inc. Der Konzern konzentriert sich im Wesentlichen auf den Bereich der Materialwirtschaft. Dabei handelt es sich um Produkte und Lösungen für die Verpackungsindustrie. Dow betreibt Produktionsstätten in 31 Ländern und beschäftigt knapp 38.000 Mitarbeiter.

Die Unternehmenszahlen im Einzelnen

Die Ende Januar vorgelegten Unternehmenszahlen für das Abschlussquartal 2022 wurde durch eine schwache Nachfrage belastet. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 17 Prozent auf knapp 12 Milliarden US-Dollar zurück. Grund hierfür sei die in der Vergangenheit aufgefüllten Lager der Kunden, so das Unternehmen. Der Nettogewinn rutschte von knapp 1,8 Milliarden Dollar im Vorjahr auf nun knapp 0,65 Milliarden Dollar.

Kosten müssen runter

Der Konzern reagierte auf die schwachen Unternehmenszahlen und verkündete ein Kostensenkungsprogramm. Im laufenden Jahr sollen rund 2000 Stellen gestrichen werden, zudem sollen vor allem in Europa einige Anlagen geschlossen werden. Insgesamt rechnet das Unternehmen mit Einsparungen im Wert von knapp einer Milliarde Dollar. Diese Nachrichten wurden von der Wallstreet honoriert. Seitdem hat die Aktie knapp sieben Prozent zugelegt.



Dow Inc. ist vor einem Jahr als Minderheitsgesellschafter beim Terminal-Konsortium Hanseatic Energy Hub eingestiegen. Das dazugehörige Flüssiggas-Terminal in Stade ist in unmittelbarer Nachbarschaft des Dow Industrieparks. Das Unternehmen Dow Inc. ist Bestandteil des BÖRSE Online Flüssiggas Index. Weitere Informationen zum Index gibt es hier.







(Mit Material von dpa-AFX)