Unternehmensprofil

Die Dow Inc. ist ein global aufgestellter Technologie-Konzern, der sich mit seinem breiten Angebotsportfolio auf den Bereich der Materialwissenschaften fokussiert. Die Aktivitäten sind in die Geschäftsfelder Performance Materials, Industrial Intermediates und Plastics unterteilt. Dabei handelt es sich um Produkten und Lösungen wachstumsstarken Segmenten wie Verpackung, Infrastruktur und Consumer Care. Dow betreibt mehr als 100 Produktionsstätten in über 30 Ländern. Hervorgegangen ist die Dow Inc. in 2019 durch Aufspaltung der DowDuPont Inc. in die drei separate Gesellschaften, neben der Dow Inc. sind das die Corteva, Inc. und die DuPont de Nemours, Inc.. DowDuPont Inc. selbst war am 31. August 2017 durch den Zusammenschluss von Dow Chemical Company und E. I. du Pont de Nemours and Company gegründet worden.

Offizielle Webseite: www.dow.com