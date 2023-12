Genug von langweiligen Prognosen für 2024? Hier sind meine fünf völlig verrückten Vorhersagen für das kommende Börsenjahr:

Analysten versuchen meist mit ihren Vorhersagen für das kommende Börsenjahr möglichst nah am Konsens der Experten zu liegen, um sich nicht die Blöße einer falschen Prognose zu geben. Allerdings habe ich persönlich keine derartigen Sorgen und stelle in diesem Artikel meine fünf völlig verrückten Prognosen für das kommende Börsenjahr vor.

5 völlig verrückte Vorhersagen für das kommende Börsenjahr

Dazu sei gesagt: Die Wahrscheinlichkeit für viele dieser Szenarien ist nicht einmal messbar oder liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich, zumindest wenn man auf das Jahr 2024 schaut. Langfristiger könnten diese Punkte aber tatsächlich auf den Schirm der Anleger rücken und die Börsen bewegen:

Prognose 1: Gold fällt um 25 Prozent

Gold fällt im kommenden Jahr um 25 oder mehr Prozent, da SpaceX und einige andere Unternehmen das Space-Mining von Gold auf Asteroiden in Aussicht stellen, was zu einer starken Angebotsausweitung bei Gold führt.

Prognose 2: 2024 kommt ein neuer Inflationsschock

Im kommenden Jahr gibt es überdies einen erneut starken Anstieg der Inflation, da eine boomende Weltwirtschaft die Nachfrage nach Rohstoffen nach oben treibt und einen ähnlichen Nachfrageschock auslöst wie 2021/22.

Prognose 3: Der Bitcoin-ETF kommt, aber die Währung stürzt ab

Die Zulassung des Bitcoin-ETFs am 10. Januar wird durch die SEC erfolgen, aber nach einem kurzen Spike geht es für die Kryptowährung massiv bergab. Grund: Bereits im Vorfeld haben sich sehr viele institutionelle Investoren hier positioniert, die dann Gewinne mitnehmen wollen.

Prognose 4: Meme Stocks feiern dank Hedgefonds ihre Rückkehr

Überraschend werden 2024 die Meme Stocks ihr Comeback feiern. Dabei sind nicht GameStop oder AMC die Profiteure, sondern stark geshortete Aktien wie Plug Power. Hintergrund: Viele Hedgefonds beobachten mit Analysten und KI-Modellen inzwischen Reddit-Foren und handeln entsprechend, um bei Hypes dabei zu sein. Dies werden die Meme-Trader sich zunutze machen, um neue Short Squeezes verursachen zu können.

Prognose 5: Die gesetzliche Rentenkasse zahlt nur noch Grundsicherung für alle

Aufgrund der großen Finanzierungslücke der Rentenkasse in den kommenden Jahren entscheidet sich die Regierung in Deutschland für alle Beitragszahler nur die Grundsicherung zu zahlen, um die Stabilität des Systems aufrechtzuerhalten. Private Vorsorge wird in diesem Kontext also immer unerlässlicher.

