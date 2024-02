Mit einer Aktienanleihe können Anleger jetzt sichere 7,50 Prozent Zinsen p.a. mit der Deutschen Bank verdienen. Teilweise sind sogar noch höhere Zinsen möglich. Wie das funktioniert und worauf Anleger achten sollten.

Denn mit der Aktienanleihe (WKN: HS4MMY) auf die Deutsche Bank können Anleger jetzt sichere 7,50 Prozent Zinsen pro Jahr für zwei volle Jahre einfahren. Die Gesamtrendite nach den zwei Jahren beläuft sich aktuell sogar auf 18,10 Prozent, weil die Aktie der Deutschen Bank zuletzt leicht gesunken war. Warum so hohe Zinsen möglich sind und für wen sich diese Zinsen eignen.

Mit einer Aktienanleihe hohe Zinsen mit der Deutschen Bank verdienen

Wichtig: Bei der Aktienanleihe ist es so, dass sie weder eine Unternehmensanleihe ist, noch von der Deutschen Bank ausgegeben wurde. Das Produkt basiert einfach nur auf der Deutsche Bank-Aktie und der Emittent ist die HSBC.

Für Anleger ist dabei entscheidend, wie sich der Kurs der Deutsche Bank-Aktie verhält. Notiert das Papier am Bewertungstag (20.02.26) auf oder über dem Basispreis von 10,00 Euro, so erhalten Anleger neben den Zinsen auch das eingesetzte Kapital vollständig zurückgezahlt.

Liegt der Kurs der Aktie allerdings unter dem Basispreis, so gilt folgendes, wie die HSBC schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Bedeutet: Die Zinsen in Höhe von 7,50 Prozent p.a. sind Anlegern auf jeden Fall sicher - es sei denn, die HSBC geht pleite. Doch falls der Kurs der Deutsche Bank-Aktie unter die 10 Euro sinkt, so kann es zu einem Verlust kommen. Wichtig ist hier dass die Verlustschwelle (siehe Chart von Tradingview unten). Doch für wen lohnen sich diese hohen Zinsen mit der Deutsche Bank-Aktie?

Für wen eignen sich die hohen Zinsen mit der Deutsche Bank Aktienanleihe?

Grundsätzlich ist so eine Aktienanleihe natürlich viel volatiler und riskanter als ein Tagesgeld oder Festgeld. Hier sollten also nur Anleger investieren, die auch mit einem Verlust und mit der Einbuchung von Deutsche Bank-Aktien ins eigene Depot klarkommen.

Die hohen Zinsen von 7,50 Prozent pro Jahr bieten aber sicherlich einen schönen Anreiz. Diese sind viel höher als bei anderen Zinsprodukten. Wer also davon ausgeht, dass die Deutsche Bank-Aktie in den nächsten beiden Jahren eher seitwärts tendiert, für den kann sich diese Aktienanleihe lohnen. Wer davon ausgeht, dass die Deutsche Bank-Aktie deutlich steigt, der investiert lieber direkt in die Aktie, außer man möchte durch die Zinsen einen Sicherheitspuffer. Und wer davon ausgeht, dass die Aktie deutlicher fällt, der lässt von beiden Optionen die Finger.

Grundsätzlich kann man aktuell sogar bis zu 18,10 Prozent Rendite insgesamt über die 2 Jahre bekommen, weil die Aktie der Deutschen Bank etwas gefallen war und der Einstiegskurs in die Anleihe somit geringer ausfällt. Wem das alles aber zu riskant ist und wer trotzdem Zinsen einstreichen möchte, der schaut jetzt im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich vorbei.

