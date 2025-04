Die Märkte rumpeln. Doch nicht alle Aktien leiden darunter. Eine deutsche Aktie steigt während der Turbulenzen sogar und bietet nun zusätzlich 18 Monate lang bis zu 9,60 Prozent Zinsen p.a. Wie das funktioniert.

Mit der Aktienanleihe auf E.ON von der HSBC mit der WKN HT489W können Anleger nun von der guten Entwicklung rund um die "sichere" E.ON-Aktie profitieren. Und das geht so:

BIs zu 9,60 Prozent Zinsen mit der E.ON.-Aktie verdienen

Wenn Anleger auf eine Aktienanleihe setzen, dann kaufen sie nicht die Aktie direkt, sondern ein anderes Wertpapier. Über den Erfolg oder Misserfolg dieser Aktienanleihe entscheidet aber dennoch der Aktienkurs der E.ON-Aktie. Dabei ist natürlich keine Aktie vollkommen sicher, doch der Versorger E.ON scheint krisenfester als andere Aktien zu sein. Dies zeigt die momentane Entwicklung des Aktienkurses: Während der DAX infolge des Zollstreits einknickt, steigt die E.ON-Aktie.

Bei der Aktienanleihe kann es nun zwei Fälle geben:

1. Befindet sich der Aktienkurs von E.ON am Bewertungstag (16.10.2026) auf oder über dem Basispreis in Höhe von 14,00 Euro, so erhalten Anleger neben den bis dahin angelaufenen Stückzinsen auch ihr gesamtes investiertes Kapital zurück.

2. Notiert der Kurs der E.ON-Aktie am Bewertungstag allerdings unter dem Basispreis, so erhalten Anleger zwar auch die bis dahin angefallenen Zinsen, doch in diesem Fall gilt, wie die HSBC selbst schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Aktienanleihe auf E.ON: Für wen lohnt sich das?

Wichtig: E.ON hat nichts mit der Aktienanleihe zu tun und die Zinsen werden auch nicht vom Energieversorger gezahlt. Der Emittent HSBC hat einfach ein Produkt entwickelt, welches sich auf den Basiswert der E.ON-Aktie bezieht.

Wer nun bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, der kann mit E.ON hohe Zinsen verdienen. Diese liegen deutlich über dem Niveau von Tagesgeld und Festgeld, bedeuten deswegen aber eben auch mehr Risiko. Wer konservativer anlegen möchte, der findet im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich stets gute Angebote.

Wichtig ist zudem: Bei einer Aktienanleihe verzichten Anleger auf die Dividende. Auch deswegen sind die Zinsen höher. Dies muss einem bewusst sein. Doch die hohen Zinsen und der eher eintönige Kursverlauf der E.ON-Aktie sind eine gute Voraussetzung für den Erfolg der Aktienanleihe. Eine Garantie dafür gibt es indes nicht. Doch wer sehr hohe Zinsen verdienen möchte, der muss etwas wagen.

