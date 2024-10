Am Dienstag nach Börsenschluss sind die Anteilsscheine dieser beliebten Aktie für die Ewigkeit plötzlich teilweise zweistellig eingebrochen. Aber was steckt hinter diesem Abverkauf? Und ist das ein Warnsignal für Anleger oder womöglich eine Megachance, um jetzt noch kaufen zu können?

Die Aktie des Luxuskonglomerates LVMH ist Dienstag nach Handelsschluss der europäischen Börsen massiv unter Druck geraten. Grund dafür sind die vom Unternehmen gemeldeten Quartalszahlen, die weit entfernt von den Erwartungen der Analysten lagen.

Aktie für die Ewigkeit bricht plötzlich zweistellig ein

So wurden vornehmlich die Schätzungen für das Alkoholsegment unterboten, wo es wegen der schwachen Nachfrage aus China weitere Rückgänge beim Umsatz gab. Schmuck&Uhren sowie Lederwaren&Mode zeigten sich zudem leicht schwächer als im Vorjahr, nur der Parfumbereich und Selective Retailing konnten mit einem Wachstum von fünf bzw. sechs Prozent noch zulegen.

Zwar blieb LVMH optimistisch für die nähere Zukunft, doch Anleger verkauften dennoch massiv Anteile. Bereits im Vorfeld stand der Luxuskonzern an der Börse unter Druck, nachdem der Optimismus rund um eine Erholung der Konjunktur im wichtigen Markt China in den vergangenen Tagen deutlich abgenommen hatte.

Warnsignal oder Megachance, um zu kaufen?

Dementsprechend schlecht sieht es aktuell für LVMH aus, die unter anderem ein Teil des BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index sind. Doch muss man seine Buy&Hold forever Pläne bei dem französischen Konzern angesichts der Ergebnisse und der China-Probleme begraben?

Tatsächlich nicht. Denn LVMH befindet sich aktuell in einer zyklischen Schwäche, wie sie in der Luxusbranche in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist. Trotzdem bleibt der französische Konzern daher angesichts seiner Marktstellung, seines breiten Produktportfolios und seines Burggrabens eine Aktie für die Ewigkeit, bei der insbesondere langfristige Anleger ihre Chance auf einen günstigen Nachkauf jetzt nutzen können.

BÖRSE ONLINE ist ebenfalls optimistisch und rät mit Kursziel 900 Euro zum Kauf.

TradingView LVMH Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH.