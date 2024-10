Diese Aktie für die Ewigkeit ist seit Jahresanfang erneut um -20 Prozent im Wert gefallen. Ist das jetzt die Chance für Anleger, bei dem Wert günstig einzusteigen? Oder ist diese Gemengelage eher ein Warnsignal?

L’Oréal ist eine Aktie, die über Jahrzehnte für Anleger solide Renditen gebracht hat und dementsprechend zurecht im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index enthalten ist. Doch seit Jahresanfang ist das Papier schlecht gelaufen. Insgesamt -20 Prozent ging es für den Wert nach unten. Doch was ist der Grund für diese schlechte Performance?

Aktie für die Ewigkeit macht -20% Verlust seit Jahresanfang

Der Grund für die schlechte Performance von L’Oréal liegt insbesondere in den zuletzt schlechten Ergebnissen des Unternehmens, verursacht durch eine Konsumschwäche in China und den USA. Denn wie viele Luxus-, Mode- und Beautyunternehmen leidet der französische Konzern an einem geringeren Interesse durch die Verbraucher.

Dementsprechend schlecht sind ebenfalls die Wachstumsprognosen für das kommende Jahr, was die Aktie bei den am Mittwoch vermeldeten Quartalszahlen nochmals nach unten geschickt hat.

Doch bietet die Aktie für die Ewigkeit nach diesem Abverkauf jetzt eine Chance, um günstig einzusteigen?

Jetzt die Chance, um günstig einzusteigen?

Tatsächlich erscheint diese Frage nicht so leicht zu beantworten, immerhin hängt das französische Unternehmen unter anderem an der Wirtschaftsentwicklung in China, die teilweise sehr kritisch gesehen wird, und dem globalen Konsumklima.

Dementsprechend sind ebenfalls die Analysten bei L’Oréal sehr gespalten. Die Experten sehen zwar im Konsens +17 Prozent an Kurspotenzial, raten aber in 3 von 14 Fällen zum Verkauf, in 5 zum Halten und nur in 6 zum Kaufen.

Daher ist ein Investment nur für diejenigen Anleger interessant, die von einem schnellen Comeback des Unternehmens überzeugt sind. Denn ansonsten kann es mit Blick auf die aktuellen Probleme noch einige Zeit dauern, bis die Aktie für die Ewigkeit zurück auf Kurs findet.

