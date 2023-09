Unternehmensprofil

L'Oreal SA ist ein weltweit führender Kosmetikkonzern, der sich mit seinen Haar-, Kosmetik- und Hautpflegeprodukten sowie Parfümen sowohl an den Endverbraucher als auch an professionelle Anbieter wie Friseure richtet. Das operative Geschäft unterteilt das französische Unternehmen in die fünf Segmente "L'Oreal Luxe", "Active Cosmetics Division", "Consumer Products Division", "Professional Products Division" und "Body Shop". Zu den Marken zählen die bekanntesten Pflegeprodukte der Welt, darunter u.a. L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline New York, Kerastase, Redken, Matrix, Lancome, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Cacharel, Diesel sowie YSL Beauté aber auch Vichy und Inneov. Der fünfte Unternehmensbereich, die "The Body Shop"-Kette, bietet Pflegeprodukte an, die nicht mit Tierversuchen erzeugt werden. Die Geschichte des Konzerns geht auf das Jahr 1909 zurück, in dem Eugène Schueller das Unternehmen gründete.

Offizielle Webseite: www.loreal-finance.com