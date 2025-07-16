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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

L'Oréal

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WKN 853888
ISIN FR0000120321
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 49,72 46,94 44,05 43,49 41,18
    Nettogewinn (Mrd) 7,96 7,28 6,13 6,42 6,19
    Gewinn/Aktie 14,62 13,15 11,48 11,99 11,55
    Dividende/Aktie 8,37 7,79 7,20 7,00 6,60
    Rendite (%) 2,17 1,98 1,96 2,05 1,46
    KGV 25,87 28,21 31,93 28,51 39,02
    KUV 4,16 4,41 4,44 4,20 5,87

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    L'Oreal SA ist ein weltweit führender Kosmetikkonzern, der sich mit seinen Haar-, Kosmetik- und Hautpflegeprodukten sowie Parfümen sowohl an den Endverbraucher als auch an professionelle Anbieter wie Friseure richtet. Das operative Geschäft unterteilt das französische Unternehmen in die fünf Segmente "L'Oreal Luxe", "Active Cosmetics Division", "Consumer Products Division", "Professional Products Division" und "Body Shop". Zu den Marken zählen die bekanntesten Pflegeprodukte der Welt, darunter u.a. L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline New York, Kerastase, Redken, Matrix, Lancome, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Cacharel, Diesel sowie YSL Beauté aber auch Vichy und Inneov. Der fünfte Unternehmensbereich, die "The Body Shop"-Kette, bietet Pflegeprodukte an, die nicht mit Tierversuchen erzeugt werden. Die Geschichte des Konzerns geht auf das Jahr 1909 zurück, in dem Eugène Schueller das Unternehmen gründete.

    Offizielle Webseite: https://www.loreal-finance.com

    Aktionärsverteilung