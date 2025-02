Diese Buy&Hold Forever Aktie zählt zu den wohl bekanntesten und beliebtesten der Welt. Und: Am 5. Februar gibt es neue Zahlen. Könnten diese die Aktie in neue Höhen befördern? Die Analysten sind aktuell jedenfalls super bullisch – und noch mehr spricht jetzt für einen Anstieg der Aktie.

Die Walt Disney Company zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Unternehmen der Welt. Die Aktie des Unterhaltungskonzerns gilt als klassische „Buy & Hold Forever“-Aktie, die Anleger gerne langfristig im Depot behalten. Am 5. Februar wird Disney seine neuesten Quartalszahlen veröffentlichen und Analysten sehen großes Potenzial. Die Aktie könnte laut Einschätzungen um bis zu 25 Prozent steigen – ist jetzt also der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg?

Anleger schätzen Aktien, die nicht nur ein stabiles Geschäftsmodell, sondern auch klare Zukunftsperspektiven bieten. Disney kombiniert beides: Mit seinen ikonischen Marken, Freizeitparks und der berühmtesten Maus der Welt steht das Unternehmen für Tradition und Stabilität. Gleichzeitig bleibt der Konzern mit Streaming-Diensten wie Disney+ und Hulu am Puls der Zeit und erschließt sich kontinuierlich neue Wachstumsfelder. Genau dieser Mix macht die Aktie so spannend. Jetzt könnte es besonders interessant werden, denn die bevorstehende Quartalsbilanz könnte den Kurs noch einmal deutlich anschieben.

Disney-Aktie vor den Zahlen – was könnte die Buy&Hold-Forever-Aktie bald ansteigen lassen?

Mehrere technische Indikatoren sprechen aktuell für steigende Kurse. Der 20-Tage-Exponentielle-Gleitende-Durchschnitt (EMA) liegt bei 111,18 US-Dollar, der 50-Tage-EMA bei 109,54 US-Dollar – beide Werte deuten laut den Analysetools von „TipRanks“ auf eine Kaufgelegenheit hin. Auch der Williams-%R-Indikator, der misst, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist, signalisiert derzeit einen Kauf. Der aktuelle Kurs von 113,06 US-Dollar könnte also der Ausgangspunkt für eine weitere Rally sein.

Nicht nur die technischen Signale stehen auf Grün, auch Analysten zeigen sich optimistisch. Die Mehrheit empfiehlt den Kauf der Disney-Aktie und sieht ein durchschnittliches Kursziel von 127 US-Dollar, was einem Potenzial von rund zwölf Prozent entspricht. Besonders optimistisch sind die Experten der Bank of America, die das Kursziel sogar auf 140 US-Dollar anheben und damit ein Aufwärtspotenzial von knapp 25 Prozent sehen.

Doch auch fundamentale Faktoren untermauern die Attraktivität der Aktie. In den vergangenen zwölf Monaten konnte Disney bereits einen Kurszuwachs von mehr als 20 Prozent verzeichnen. Dies ist vor allem auf das anhaltende Wachstum der Streaming-Dienste Disney+ und Hulu sowie die starke Performance der Freizeitparks zurückzuführen. Im vierten Quartal gelang dem Streaming-Segment erstmals ein operativer Gewinn von 253 Millionen US-Dollar. Zudem konnte Disney einen soliden freien Cashflow von über vier Milliarden US-Dollar verbuchen und hat nach einer längeren Pause sogar wieder Dividendenzahlungen aufgenommen – ein weiteres Argument für langfristige Investoren.

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 rechnen Analysten nun mit einem Gewinn je Aktie von 1,46 US-Dollar, was einem deutlichen Anstieg gegenüber den 1,22 US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Der Umsatz könnte um fünf Prozent auf 24,63 Milliarden US-Dollar wachsen. All das spricht für eine weiterhin positive Entwicklung der Aktie. Sollte Disney die Erwartungen am 5. Februar sogar übertreffen, könnte die Aktie endgültig den Turbo zünden.

Einmal kaufen, liegen lassen und nie mehr verkaufen – laut Börsenguru André Kostolany eine ideale Strategie, um mit Aktien zu Reichtum zu gelangen. Doch der Ansatz funktioniert nur mit wenigen Papieren, die sich langfristig als Kurstreiber der Weltbörsen erweisen haben. 30 davon hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE im Aktien für die Ewigkeit Index zusammengefasst.

