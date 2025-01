Wann sollte man Aktien kaufen und wann sogar lieber verkaufen? Der berühmte Investor Warren Buffett entwickelte einen einfachen, aber genialen Trick, der es Ihnen verrät.

Wer als Anleger auf diese Frage die richtige Antwort hat, hat eigentlich schon gewonnen: Wann ist der richtige Zeitpunkt, Aktien zu kaufen, und wann der richtige Zeitpunkt, Aktien zu verkaufen?

Klar ist: Wenn einer die Antwort auf diese Frage beantworten kann, dann ist es der wohl beste Investor der Welt, Warren Buffett (94). Und tatsächlich gelang es dem „Orakel von Omaha“ eine Art Werkzeug zu entwickeln, das Anlegern unkompliziert und schnell verrät, wie die Lage dafür steht.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Warren Buffetts geniales Werkzeug: Aktien jetzt kaufen oder verkaufen?

Die Rede ist vom sogenannten „Buffett-Indikator“. Bereits 2001 erklärte der Milliardär Warren Buffett gegenüber dem Fortune-Magazin, dass das Verhältnis des Werts des amerikanischen Aktienmarktes zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) „das beste einzelne Maß dafür, wo die Bewertungen zu einem bestimmten Zeitpunkt stehen“, sei.

Bekanntheit erlangte der Indikator während des Platzens der Dotcom-Bubble. Denn hier wies Buffett daraufhin, dass ein hohes Verhältnis von Marktkapitalisierung zum BIP ein deutliches Warnsignal darstellt.

Doch wie genau lässt sich dieser Indikator interpretieren? Nun, laut Buffett liegt ein Kaufsignal vor, wenn das Verhältnis des Marktwerts amerikanischer Aktien zum BIP zwischen 70 und 80 Prozent liegt. Wird jedoch ein Wert von 200 Prozent erreicht, bezeichnete Buffett den Kauf von Aktien als „Spiel mit dem Feuer“.

Und wo steht der Indikator aktuell? Laut „Current Market Valuation“ bei 208 Prozent. Laut Buffett-Indikator ist der Aktienmarkt derzeit massiv überbewertet und Buffett würde also eher davon abraten, Aktien zu kaufen.

