Der Bitcoin bildet heute ein seltenes Goldenes Kreuz. Diese Chartformation kam in der Geschichte der Kryptowährung erst 8 mal vor. Und im Schnitt brachte sie Anlegern 1.712 Prozent Gewinn.

Es geschah am 6. April 2012. Bei einem Kurs von 4,91 US-US-Dollar pro Bitcoin kletterte die 50-Tage-Linie über die 200-Tage-Linie. Und eine unvergleichbare Rallye begann. Sie endete erst, als der Bitcoin im Jahr 2014 bei einem Kurs von 564 Dollar ein Todeskreuz bildete. Damals tauchte die 50-Tage-Linie wieder unter die 200-Tage-Linie ab. Übrig blieb ein Gewinn von 11.180 Prozent. Zwischendurch waren es beim damaligen Allzeithoch sogar noch tausende Prozent mehr gewesen. Und jetzt hat der Bitcoin soeben wieder ein neues Goldenes Kreuz gebildet.

Das bedeutet ein Goldenes Kreuz für den Bitcoin

Allerdings führt nicht jedes Goldene Kreuz beim Bitcoin zum Erfolg. Doch wer die Strategie durchhält, immer beim Goldenen Kreuz kauft und spätestens beim Todeskreuz verkauft, der fährt gut. Zwar gab es vier Mal ein Fehlsignal, doch dieses führte meist nur zu geringen Verlusten, während das Goldene Kreuz in positiven Versuchen in sagenhaften Rallyes endete:

Datum Goldenes Kreuz Kurs Bitcoin Datum Todeskreuz Kurs Bitcoin Resultuat 06.04.2012 4,91 USD 09.04.2014 564 USD +11.180% 11.07.2014 609 04.09.2014 553 -9,2% 15.07.2015 286 14.09.2015 229 -19,9% 28.10.2015 300 31.03.2018 7000 +2.233% 23.04.2019 5500 25.10.2019 8900 +61,8% 18.02.2020 9600 25.03.2020 6700 -30% 20.05.2020 9100 19.06.2021 35000 +284% 14.09.2021 44700 14.01.2022 43000 -3,8%

Dies waren die acht vorherigen Male, als der Bitcoin ein Goldenes Kreuz bildete. Dabei war fast immer sogar noch mehr Gewinn drin. Wir rechneten aber immer bis zum nächsten Todeskreuz, um die Werte vergleichbar zu machen. Doch beim Datum des Todeskreuz war der Bitcoin-Kurs schon wieder kräftig gesunken.

Außerdem bildete die Kryptowährung Nummer 1 am 7. Februar 2023 bei einem Kurs von 22.750 Dollar wieder ein Goldenes Kreuz. Nun bedeutet dies aber nicht, dass heute sofort die Rallye losgeht. Es würde auch nicht verwundern, wenn es in den kommenden Tagen nochmal etwas runter geht. Denn das Goldene Kreuz ist ein langfristiges Signal. Zugegeben: Bislang gab es bei vier erfolgreichen Versuchen auch vier nicht erfolgreiche. Doch die nicht erfolgreichen passierten meist unmittelbar nach einer großen Rallye, als es große Kursschwankungen gab. Die erfolgreichen Versuche sahen alle so ähnlich aus, wie das aktuelle Chartbild: Nach einem langen Crash und einer Seitwärtsphase wurde das Goldene Kreuz mit Schwung von unten gebildet. Eine Garantie ist das freilich nicht. Doch es könnte durchaus wieder eine schöne Rallye für den Bitcoin geben.

Und wer davon profitieren möchte, der kann auch auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index setzen. Denn damit kaufen Sie ein Zertifikat, in welchem sich zehn große Coins befinden. Darunter natürlich auch Bitcoin. Es ist in Deutschland handelbar und legte seit Jahresbeginn bereits um mehr als 40 Prozent zu.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin