Trotz der allgemeinen Krisenstimmung sind Kryptowährungen in den vergangenen Tagen kräftig nach oben geschossen. Doch wie geht es weiter für Bitcoin, Ethereum & Co. und was sind die Kursziele nach der Rallye?

Finanzkrise? Rezession? Nicht im Krypto-Sektor, zumindest, wenn man auf die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage schaut. So konnte der Bitcoin nach dem Test der 200-Tage-Linie bei 20.000 US-Dollar nach oben durchbrechen und notierte zeitweilig bei 26.500 US-Dollar. Inzwischen hat sich die Aufwärtsbewegung allerdings konsolidiert und Anleger fragen sich, wie es weitergeht.

Bitcoin – Diese Marke muss für das Kursziel 30.000 US-Dollar halten

Mit Blick auf den Bitcoin und das nächste Kursziel von 30.000 US-Dollar muss vor allem eine Marke im Chart halten, nämlich die von 24.000 US-Dollar. Diese bildet eine mehrfache Unterstützung und kann Ausgangspunkte für eine neue Rallye der digitalen Währung sein. Zudem muss der Bitcoin seine immens wichtige 200-Wochen-Linie überwinden. Aktuell verläuft diese bei rund 25.300 Dollar. Diese Linie war auch der Grund, weswegen der Bitcoin gestern nach einem Kurssprung auf 26.500 Dollar wieder stark abverkauft wurde.

Allerdings ist für eine weitere Aufwärtsbewegung auch entscheidend, dass der endgültige Grund für die plötzliche Rallye klar wird. War der Anstieg nur ein charttechnischer Bounce? Oder ist tatsächlich das Vertrauen der Amerikaner in Bankeinlagen so deutlich gesunken? Die Entwicklungen rund um die Bankenkrise in den USA dürften in den kommenden Tagen Aufschluss darüber geben.

Ethereum & Ripple – Zwischen Angst und Hoffnung

Ganz anders sieht dies bei anderen wichtigen Projekten wie Ethereum und Ripple aus. Während Ethereum nach einigen deutlichen Abwärtsbewegungen endlich auf die Marke von 1.800 US-Dollar zulaufen konnte, scheint bei Ripple die Krise noch schlimmer zu werden.

Neben dem SEC-Prozess sind nämlich wohl auch Einlagen des Projektes bei der SVB im Gespräch, die die Panik hier weiter anheizten. Während bei XRP also vermutlich für Spekulanten erstmal wenig zu holen sein wird, muss bei Ethereum die Unterstützung bei 1.650 US-Dollar halten, um einen erfolgreichen Angriff auf die 1.800 US-Dollar zu starten.

Wer aber nicht auf einzelne Kryptowährungen, sondern auf den Erfolg des ganzen Sektors und der dezentralen Blockchain-Technologie setzen will, der sollte diversifizieren. Dies ist unter anderem über den Börse Online Best of Krypto Index möglich, der Anlegern Zugang zu einer Vielzahl von digitalen Währungen und Projekten gibt. Und hier sieht es gut aus. Denn der gesamte Markt der Kryptowährungen konnte die 200-Wochen-Linie zurückgewinnen und notiert aktuell sogar über der 50-Wochen-Linie. Die Ampel stehen also eher auf grün.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin