Während kürzlich noch darüber philophiert wurde, dass Kryptowährungen vor einem neuen Abschwung stehen, belehrt der Markt die Investoren nun eines Besseren. Der Bitcoin hat in der vergangenen Nacht einen 2000-Dollar-Sprung hingelegt und nähert sich der 25.000-Dollar-Marke. Viele Shortseller wurden auf dem falschen Fuß erwischt und müssen kaufen.



Am Markt für Kryptowährungen werden Bedenken hinsichtlich eines regulatorischen Durchgreifens in den USA abgeschüttelt. Auch die gute Stimmung an den Finanzmärkten pusht viele Digitalwährungen nach oben. Der Bitcoin als größte und älteste Krypto-Währung ist in der vergangenen Nacht von 22.700 Dollar um gut 2000 Doillar explodiert. Auf der Handelsplattform Bitfinex ging es bis auf 24.867 Dollar nach oben. Zuletzt notierte der Bitcoin bei gut 24.600 Dollar. Der aktuelle Kurs ist der höchste Stand seit etwa einem halben Jahr.



Charttechnisch betrachtet könnte es demnächst noch weiter aufwärts gehen. Dazu müssten das Zwischenhoch aus August 2022 bei gut 25.000 Dollar nachhaltig überwunden werden.



TradingView.com 12-Monats-Chart Bitcoin in US-Dollar

Auch andere Digitalwerte wie die Nummer zwei am Markt, Ether, oder Cardano, Solana und Avalanche konnten zuletzt von der besseren Marktstimmung profitieren. Das insgesamt freundlichere Umfeld zeigt sich auch am Wert aller derzeit rund 22.500 Kryptowährungen. Laut dem Portal Coinmarketcap beträgt ihr Marktwert aktuell rund 1,1 Billionen Dollar.

Zu Jahresbeginn waren es mit knapp 800 Milliarden Dollar noch deutlich weniger gewesen. Der Rekordwert vom November 2021 von fast drei Billionen Dollar liegt aber in weiter Ferne. Der Bitcoin ist mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent weiterhin die größte Internet-Devise, seine Dominanz ist aber rückläufig.



Als ein Grund für die neue Krypto-Begeisterung gilt, dass die US-Behörden ihr hartes Durchgreifen gegen bestimmte Kryptoprodukte beenden könnten. Zu Beginn der Woche hatte noch die Entscheidung einer New Yorker Aufsichtsbehörde, die Emission von BUSD, des drittgrößten Stablecoins, zu beenden, viele digitalen Vermögenswerte einbrechen lassen.



Short Squeeze zwingt zu Eindeckungen



Die Dynamik in Krypto führte wahrscheinlich dazu, dass viele Spekulanten, die zuvor bärische Wetten abgeschlossen hatten, kaufen müssen. Das treibt die Rallye weiter an, zitiert Bloomberg die Gründerin von Blockchain-Berater Venn Link Partners, Cici Lu. "Die Leute vergessen, dass der Streubesitz von Bitcoin manchmal begrenzt sein kann und wenn Shorts gedrückt werden, knallt der Preis einfach", sagte sie.

Rund 64,5 Millionen US-Dollar an Short-Positionen in Bitcoin wurden allein am Mittwoch liquidiert, die meisten in etwa einem Monat, so Daten von Coinglass. Die Liquidationen gingen mit einem Anstieg des Tokens um fast zehn Prozent am 15. Februar einher.



Krypto-Winter vor dem Ende?



Digitalwährungen wie Bitcoin schwanken häufig mit der allgemeinen Stimmung an den Börsen, da sie als besonders riskante Anlage gelten. An den Aktienmärkten haben zuletzt die Konjunkturängste etwas abgenommen. Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass die Notenbanken ihren Kampf gegen die hohe Inflation künftig wohl mit etwas weniger Einsatz führen werden. Zwar werden vielerorts noch einige Zinsanhebungen erwartet, der Zinsgipfel scheint aber langsam in Reichweite zu rücken.



Der Krypto-Winter bei Bitcoin und Co könnte sich dem Ende nähern. Dennoch sollten Anleger immer im Hinterkopf behalten, dass eine zu optimistische Stimmung an den globalen Märkten zu Selbstgefälligkeit führen kann. Starke Bewegungen auch nach unten bleiben möglich. (Mit Material von dpa-AFX)