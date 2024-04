Diese Aktien für die Ewigkeit könnten im April spannende Investments für Anleger und Kandidaten sie einmal zu kaufen und für immer zu halten.

Es ist der Traum eines jeden Investors: Eine Aktie einmal kaufen und für immer halten, ohne sich Sorgen um die Entwicklung oder die Zukunftsaussichten machen zu müssen. In den meisten Fällen ist das an der Börse nicht möglich, doch einige wenige Aktien haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Werte für die Ewigkeit sind. Diese finden Sie übrigens im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.

Diese Aktien für die Ewigkeit sind im April für Anleger spannend

Im April können Anleger jetzt einen Blick auf drei spannende Titel aus dem Index werfen, bei denen sich jetzt ein Kauf lohnen könnte – mit der Haltedauer ewig.

Aktie für die Ewigkeit: Apple

Der Börsenriese Apple ist zuletzt von Anlegern stark wegen fehlender Produktinnovationen und Zukunftsaussichten abgestraft worden. Hinzu kam die Beendigung des lange erwarteten Apple-Car-Projektes.

Allerdings ist nicht zu erwarten, dass Apple und sein gesamtes Ökosystem so bald verschwinden. Zudem sind mehrere Produktinnovationen in der Pipeline des Unternehmens, die langfristig das “Next Big Thing” werden könnten. Folglich können überzeugte Anleger die Aktie in der Schwäche aufsammeln.

Aktie für die Ewigkeit: Disney

Die Traumfabrik Disney ist seit 2020 arg unter Druck geraten, hat allerdings operativ die richtigen Schritte unternommen, um wieder auf die Beine zu kommen. Die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung sowie starke operative Ergebnisse bestätigen dies.

Dementsprechend können sich Anleger jetzt bei der Traumfabrik langfristig einkaufen, denn die Hochs der Vergangenheit sind bei Weitem nicht erreicht. Die Zukunftsperspektiven sind dagegen so gut wie seit Langem nicht mehr.

Aktie für die Ewigkeit: Nestlé

Der Basiskonsumgüterhersteller Nestlé gehört aktuell nicht zu den beliebtesten Titeln bei Anlegern. Grund sind unter anderem hohe Schulden und mangelnde Wachstumsprognose (insbesondere beim Free Cashflow). Dementsprechend günstig ist die Aktie jetzt im Vergleich zu ihrer durchschnittlichen Bewertung aus den vergangenen fünf Jahren geworden (17,9 vs. 23,3).

Allerdings dürfte Nestlé aufgrund seines Produktportfolios und seiner Marktstellung weiter exzellente Geschäfte machen. Wer davon langfristig profitieren will, kann sich die Aktie auf diesem Niveau sichern.

Lesen Sie auch:

Jetzt noch günstig: Diese Aktien sind trotz gestiegener Kurse an den Märkten interessant

Oder:

Tagesgeld: So gibt es bei der Targobank satte 4,0 Prozent Zinsen für zwölf Monate