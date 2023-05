Angenommen, Sie interessieren sich für die TUI-Aktie und überlegen, diese zu kaufen. Das kann langfristig gesehen natürlich eine lukrative Angelegenheit sein, denn immerhin wird diese derzeit auf einem Ausverkaufsniveau um sechs Euro gehandelt und damit weniger als halb so hoch, wie vor einem Jahr. Ob sie aber bereits kurz- oder mittelfristig steigt, das ist alles andere als ausgemacht. Eine smarte Alternative, um wahrscheinlicher zu einer flotten Rendite zu kommen ist der Kauf eines passenden TUI-Bonus-Cap-Zertifikats.

Das Prinzip ist ganz einfach: es wird ein bereits beim Kauf klar definiertes Ziel (der Bonus), immer dann schon sicher zum Laufzeitende des Zertifikats erreicht, wenn eine festgelegte Schwelle während dieser Laufzeit nicht touchiert wird.

So funktioniert ein Bonus-Cap-Zertifikat

Schauen wir uns einmal an, was der Derivatemarkt an TUI-Bonus-Cap-Zertifikaten bereits hält. Schränkt man die Suche auf die September-Laufzeiten ein, dann hat man die Auswahl aus 23 Papieren. Nun kommt es natürlich auf die kritische Schwelle an. Die TUI-Aktie bildete Ende April, Anfang Mai eine waagrechte Unterstützung im 5,60er-Bereich aus. Lassen wir dazu noch einen gewissen Puffer und erlauben Schwellen bis 5,10 Euro, dann stehen noch 19 Papiere zur Verfügung. Sechs davon bieten eine Gewinnmöglichkeit von mindestens 15 Prozent.

Achten sollte man darüber hinaus auch auf das Aufgeld zur Aktie. Je höher dieses ist, desto mehr Risiko geht man ein, denn im Falle des Schwellenbruchs ist der Bonusanspruch verloren und das Zertifikat nur noch so viel wert wie die Aktie selbst. Lassen wir ein Aufgeld von maximal zehn Prozent zu, kann man noch aus drei Zertifikaten auswählen. Jenes, das in der Tabelle angegeben ist, kostet 6,39 Euro, also gut fünf Prozent mehr als die TUI-Aktie.

Bonus-Cap-Zertifikat

Zertifikat auf die TUI-Aktie

Das Papier steigt um 24 Prozent zum Bonusniveau 7,90 Euro, wenn der Basiswert bis zum 14. September über der Schwelle bei 5,00 Euro bleibt. Damit man mit dem Kauf der TUI-Aktie besser abschneiden würde, müsste diese in den nächsten vier Monaten auf mehr als 7,50 Euro steigen. Es bietet sich an, für die Position einen Stopp bei 5,35 Euro zu platzieren, wodurch das Verlustrisiko auf 16 Prozent begrenzt wird.

