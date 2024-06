Der Juni könnte der perfekte Zeitpunkt sein, um bei dieser Aktie für die Ewigkeit einzusteigen und sie nie mehr gehen zu lassen – denn so günstig gab es das Papier schon länger nicht mehr.

Noch vor wenigen Wochen gehörte die Aktie von Disney mit einer starken Performance im Jahr 2024 zu den Topwerten an den amerikanischen Börsen – und das nach einigen schwierigen Jahren. Und auch jetzt liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch etwa zwölf Prozent im Plus.

Zuletzt waren die Disney-Aktien aber im dritten Monat in Folge gefallen und sie könnten zum ersten Mal seit fünf Monaten unter die magische Grenze von 100 US-Dollar fallen. Für Anleger könnte der Abverkauf jetzt aber auch die Chance zum Einstieg bei der Aktie für die Ewigkeit sein. Denn nach Übernahmen, Streaming-Verlusten und einer schwierigen Kostenkontrolle in der Vergangenheit hellen sich die Aussichten für den Mauskonzern wieder auf. Ist der Juni der perfekte Zeitpunkt zum Kauf des Titels?

Disney setzt auf Blockbuster, Streaming und Freizeitparks

Der Juni startet für Disney erstmal mit dem Ausrollen eines der Kinoblockbuster des Jahres: Inside Out 2. Nach einem schwierigen letzten Jahr an den Kinokassen soll der Animationsfilm den Startschuss für eine erfolgreiche Kinosaison geben, in der in den nächsten sieben Monaten mehr als ein halbes Dutzend Blockbuster die Lichtspielhäuser fluten.

Zudem sollen das Streaming-Angebot Disney+ und alle übrigen Direktvertriebsplattformen bis Ende des Jahres profitabel werden. Und auch die Themenparks könnten dank neuer Attraktionen einen maßgeblichen Beitrag zum Aufschwung der Aktie leisten.

Wenn Sie sich übrigens für Disney und andere potenzielle Buy & Hold forever-Aktien interessieren, werfen Sie auch einen Blick auf den Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE.

Das sagt die Wall Street zur Disney-Aktie

Auch unter den Analysten der Wall Street hat die Disney-Aktie Momentum. Von 25 Analysten, die die Aktie gerade beobachten, würden 20 das Papier kaufen, fünf zum Halten raten und niemand würde Disney verkaufen.

Im Schnitt versprechen die Kursziele der Experten noch ein Upside von fast 28 Prozent, wobei in der Spitze sogar über 30 Prozent Aufwärtspotenzial gesehen werden. Anleger sollten sich von dem Kursknick also nicht zu sehr abschrecken lassen und stattdessen sogar gerade im Juni über einen möglichen Kauf nachdenken.

Lesen Sie auch: Jefferies und Co. extrem bullisch bei Amazon: So genial sind die Aussichten jetzt bei der Tech-Aktie

Oder: Vorsicht Verlustpotenzial: Von diesen 9 Aktien sollten Sie sich jetzt laut Analysten fernhalten