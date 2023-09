Bei der auf ein Zehnmonatstief gefallenen Aktie von MTU Aero Engines gibt es wichtige langfristige Aufwärtstrends, die noch intakt sind. Wir setzen auf diese und kaufen uns mit Bonus-Cap-Zertifikaten eine 22-Prozent-Chance.

In die massive Korrektur der Aktie von MTU Aero Engines hinein wagen wir für das Derivatedepot den Einstieg in Bonus-Cap-Zertifikate: zu 215,38 Euro nehmen wir 14 Papiere mit der Wertpapierkennnummer SV4G37 auf.



Die Position wird um 22 Prozent steigen, sofern die DAX-Aktie bis zum 21. Juni über der Schwelle bei 140,00 Euro bleibt, die zuletzt vor ziemlich genau drei Jahren touchiert wurde. Zuletzt stürzte der Wert nach miesen Nachrichten von über 200 auf ein Zehnmonatstief um 162 Euro ab, konnte sich von diesem aber wieder um gut zehn Euro lösen.

Die 140er-Schwelle wird insbesondere noch von zwei bedeutenden Aufwärtstrends geschützt. Der dreijährige sichert um 160 Euro ab und wurde fast erreicht. Es gibt zudem aber noch einen Aufwärtstrend, der durch die markanten Tiefs von 2011 und 2020 definiert wird und welcher sich um 144 Euro bewegt.

Bei dem mit einem Aufgeld von knapp einem Viertel gehandelten Zertifikaten wird ein erster Stoppkurs bei 162,50 Euro platziert und das Verlustrisiko damit schon einmal auf 24 Prozent begrenzt.

MTU-Chart

