Derivatedepot – Mega-Chance mit DAX-Trade

Der gestern ausgestoppte Reverse-Bonus-Cap wurde 22 Prozent niedriger zurück gekauft. Beim DAX-Capped-Call wurde der Gewinn mitgenommen und stattdessen ein DAX-Inliner mit deutlich engerer unterer Schwelle erworben. Die Potenziale bis Mai und April liegen bei 159 respektive 60 Prozent. Von Stefan Mayriedl





Gestern wurde mit der DAX-Annährung an die 15.000er-Marke der DAX-Reverse-Bonus-Cap DW34B0 zu 19,75 Euro ausgestoppt. So weit, so okay. In der Folge sackte der Kurs des Zertifikats aber weiter deutlich ab, so dass wir uns entschlossen haben, den zu niedrigen Kurs (verglichen mit anderen Scheinen müsste das Zertifikat etwa vier bis fünf Euro höher notieren) zum Wiedereinstieg zu nutzen. Und da natürlich die Gefahr besteht, dass die 15.700er-Schwelle reicht, stellen wir uns auch beim Gegenpapier offensiver auf.



Zu 15,45 Euro wurden 80 DAX-Reverse-Bonus-Cap DW34B0 gekauft, was bis Mitte Mai für ein Gewinnpotenzial von 159 Prozent sorgt. Der erste Stopp wird bei 8,75 Euro platziert. Verkauft wurden zudem zu 4,61 Euro (plus elf Prozent) die DAX-Capped-Calls VV7RFB. Als Nachfolger haben wir uns wegen der Konditionen für einen Inline-Optionsschein entschieden, bei dem es wohl nur auf die untere Schwelle ankommen sollte.



Zu 6,24 Euro wurden 200 DAX-Inliner HC2ZPL gekauft. Diese steigen um 60 Prozent, sofern der DAX bis zum 21. April in der Spanne 14.000/16.800 Punkte bleibt. Oben steht insbesondere das Allzeithoch dem Index im Weg und von dort aus gäbe es noch immer gut 500 Punkte Puffer. Bei der unteren Schwelle achten wir zunächst auf einen gut zweimonatigen Aufwärtstrend, der bereits um 14.150 Zähler absichert. Ein fixer Stopp wird zunächst nicht platziert (denn sollte der DAX demnächst auf 14.000 Punkte fallen, würde das Reverse-Bonus-Cap-Zertifikat wohl direkt um die 100 Prozent im Plus liegen).







DAX-Chart

Name DAX-Reverse-Bonus-Cap WKN DW34B0 Kaufkurs 15,45 € Schwelle 15.700 Pkt. Laufzeit 19.05.23 Stoppkurs 8,75 €

Name DAX-Inliner

WKN HC2ZPL Kaufkurs 6,24 € Schwellen 14.000 Pkt. / 16.800 Pkt. Laufzeit 21.04.23 Stoppkurs -

