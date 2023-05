Die aktuelle Börsenphase ist alles andere als einfach: Denn seit Wochen stagnieren die Börsen und Anleger warten auf Gewinne. Doch wir haben eine Lösung dafür. Denn mit Zertifikaten und Optionsscheinen können Sie auch jetzt viel Geld verdienen.

Stefan Mayriedl ist unser Redakteur und Experte für Zertifikate, Optionsscheine und Charttechnik. Seit Jahren bringt er Anlegern im Derivate-Depot Gewinne. Wir haben Stefan gefragt, wie er es auch in der aktuellen Börsenlage schafft, Gewinne für Anleger zu finden. Dazu sagt er: "Die Produktgattungen, die ich handle profitieren sogar gerade von einer Seitwärtsentwicklung, weil sie allesamt Zeitwertgewinne aufbauen. Würde sich also der Basiswert in einem Idealszenario gar nicht bewegen, wäre immer der Maximalgewinn garantiert. Aber natürlich passt auch eine Bewegung, welche in die favorisierte Richtung zeigt."

Doch wie riskant sind solche Papiere? Und welche handelt er?

Mit Bonus-Cap-Zertifikaten, Capped- und Inline-Optionsscheinen zum Erfolg

Wie risikoreich solche Zertifikate und Optionsscheine sind, das hängt laut Stefan Mayriedl jedes Mal individuell vom Produkt ab. "Tendenziell kann man aber sagen, dass Bonus-Cap-Zertifikate kaum risikoreicher sind als die Aktie selbst, manchmal sogar risikoärmer", fasst Stefan Mayriedl es zusammen. Und er führt weiter aus: "Bei Capped-Optionsscheinen und Inline-Optionsscheinen ergibt sich durch die deutlich erhöhten Gewinnchancen auch ein höheres Risiko, das man eingehen muss."

Doch nun befinden sich die großen Indizes wie der DAX nicht nur in einer Seitwärtsphase, sondern auch der traditionell an der Börse eher schwache Sommer steht bevor. Was hält unser Derivate-Experte von der Börsenweisheit "Sell in May and go away"?

"Abgesehen davon, dass ich diese Weisheit ziemlich kritisch sehe, da zum Beispiel der DAX typischerweise bis Ende Juli sehr gut läuft: diese Aussage bezieht sich ohnehin nur auf die „typische Aktienanlage“. Mit Derivaten kann man tatsächlich in jeder Marktlage Geld verdienen, aber bei schlechten Entscheidungen natürlich auch verlieren."

Für diese Anleger eignen sich Zertifikate und Optionsscheine

Dabei werden Anleger auch immer über aktuelle E-Mails auf dem Laufenden gehalten. Und Stefan erklärt: "Hinzu kommt eine DAX-Analyse, drei aktuelle Top-Picks und ein Update zu bisherigen Empfehlungen."

Doch eignet sich sein neuer Börsenbrief für alle Anleger? "Ein gewisses Maß an Risikobewusstsein sollte man schon mitbringen und sich zudem, überspitzt formuliert, mehr als einmal im Monat mit seinem Depot beschäftigen. Aber ich denke, diese Eigenschaften treffen auf viele Anleger zu."



