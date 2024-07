Wie schaffen es die reichsten Menschen der Welt, ihre Vermögen kontinuierlich zu vergrößern? Der Best of Billionaires Index bietet Zugang zu den Anlagestrategien von Warren Buffett, Ken Fisher und anderen Finanzlegenden. Erfahren Sie, wie ein diversifiziertes Depot auf Basis ihrer Top-Investments über Jahre hinweg beeindruckende Renditen erzielen kann – und wie auch Sie von dieser Strategie profitieren können.

Die zehn reichsten Menschen der Welt besitzen zusammen ein geschätztes Vermögen von etwa 1,5 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Mit diesem Geld könnten Sie sich jeden Tag eine Million Dollar auszahlen lassen – und das über 4000 Jahre lang. Bemerkenswert ist, dass zwei Drittel dieser Milliardäre laut „Forbes“ ihr Vermögen selbst aufgebaut haben. Dies zeigt: Diese Superreichen wissen, wie man Geld erfolgreich investiert.

Der Best of Billionaires Index: Die Idee hinter dem Konzept

Ein herausragendes Beispiel ist Warren Buffett. In seinem diesjährigen Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway berichtete er, dass die Aktie seines Unternehmens seit Jahrzehnten bis 2023 einen durchschnittlichen jährlichen Gewinn von 19,8 Prozent erzielte. Der S&P 500 schaffte im Vergleich dazu „nur“ 10,2 Prozent.

Um von den Anlagestrategien der Milliardäre zu profitieren, entwickelte BÖRSE ONLINE den Best of Billionaires Index. Dieser Index umfasst die fünf am höchsten gewichteten Aktien der Investmentlegenden Warren Buffett, Bill Ackman und Ken Fisher sowie die Top-Aktien aus der Stiftung von Bill Gates. Ein diversifiziertes Depot auf Basis dieser Auswahl zeigt beeindruckende Ergebnisse.

Beeindruckende Performance: Rückblick seit 2006

Hätte man seit 2006 in den Billionaires Index investiert, hätte man alle großen Indizes in Deutschland und den USA übertroffen. Während der Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index (ähnlich dem S&P 500) in den letzten fünf Jahren eine jährliche Performance von 14,5 Prozent erzielte, brachte es der Best of Billionaires Index auf satte 17,88 Prozent.

Der Index überzeugte nicht nur in guten Börsenphasen, sondern auch in schwierigen Zeiten. Im Jahr 2023 erzielte er eine Performance von über 30 Prozent, während die Benchmark knapp über 27 Prozent lag. Im schwierigen Jahr 2022 war der Index nur etwa 14 Prozent im Minus, die Benchmark hingegen fast 20 Prozent. Ähnlich war es 2018: Die Benchmark verlor über vier Prozent, der Billionaires Index nur 0,58 Prozent.

Die aktuelle Zusammensetzung des Best of Billionaires Index

Derzeit umfasst der Index Tech-Giganten wie Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Nvidia. Auch Unternehmen wie Chipotle Mexican Grill, Restaurant Brands und Hilton Worldwide sind vertreten. Dauerläufer wie Berkshire Hathaway B, Canadian National Railway, Caterpillar und Waste Management sind ebenfalls Teil des Index.

Die Zusammensetzung des Index basiert auf den vierteljährlichen 13F-Einreichungen der Investmentmanager bei der SEC. Dies stellt sicher, dass die aktuellen Top-Positionen der Milliardäre immer enthalten sind.

