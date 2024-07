Diese Aktie für die Ewigkeit ist aktuell nicht gerade der Liebling der Börse. Tatsächlich steht das Papier bereits seit einigen Monaten unter Druck und hat nun erneut schlechte Nachrichten verkünden müssen. Ein klares Signal, sich von den Papieren fernzuhalten? Oder die Chance ein Schnäppchen mit laut Analystenschätzungen 21 Prozent Upside zu machen?

Die Aktie des Basiskonsumgüterkonzerns Nestlé hat seit Jahresanfang -8,1 Prozent an Wert verloren, während der Gesamtmarkt zweistellig gestiegen ist. Grund sind insbesondere die fehlenden Wachstumsaussichten bei der Aktie für die Ewigkeit, die zu einer Abstrafung am Aktienmarkt geführt haben.

Am Donnerstag gab es nun eine weitere schlechte Nachricht für alle Aktionäre des schweizer Konzerns:

Diese Aktie für die Ewigkeit steht seit Monaten unter Druck – Nächste schlechte Nachricht

Denn Nestlé hat nach einem eher schwächeren ersten Halbjahr die Prognose für das Gesamtjahr kürzen müssen. So war der weltgrößte Lebensmittelhersteller nicht wie geplant in der Lage, Preissteigerungen an seine Kunden weiterzugeben. So senkte man die Aussichten für das Umsatzwachstum von vier Prozent auf mindestens drei Prozent.

Durch diese Meldung wurden viele negative Expertenmeinungen zur Nestle-Aktie erneut bestätigt. Doch ist das jetzt ein Warnsignal für Anleger? Oder kann man bei der Aktie jetzt ein Schnäppchen machen?

Jetzt ein Schnäppchen mit 21 Prozent Upside bei dieser Aktie für die Ewigkeit machen?

Zumindest laut den Analysten könnte in der jetzigen Situation die Aktie von Nestlé einen Blick wert sein, denn die Experten sehen 21 Prozent an Kurspotenzial und raten den Wert zudem mit der Einschätzung “Kaufen”.

Ursache dafür ist primär das Vertrauen in das breite Markenportfolio von Nestlé und der Glaube, dass die aktuellen Probleme, die Preise weiter anzuheben bzw. Marktanteile zu gewinnen, nur temporär sind.

BÖRSE ONLINE ist deswegen ebenfalls optimistisch und empfiehlt die Papiere zum Kauf.

