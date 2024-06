Diese KI-Aktie stieg bereits vergangenes Jahr über 100 Prozent. Nun kommt sie bald in den berühmten S&P 500 Index und bietet noch immer zweistellige Kurschancen. Das steckt hinter der genialen Aktie

In diesem Index zu sein, will schon etwas heißen: Denn wer es in den S&P 500 schafft, zählt zu den größten börsennotierten Unternehmen der USA. Und dieser Index wird jedes Quartal auf Herz und Nieren überprüft. Dann entscheidet sich, welche neuen Aktien es womöglich hineinschaffen und welche dafür weichen müssen.

So müssen sich am 24. Juni Robert Half, Comerica und Illumina aus dem Index verabschieden. GoDaddy, KKR und Crowdstrike hingegen werden aufgenommen. Und gerade letztere Aktie ist ein enorm spannender Kandidat. Denn obwohl die Crowdstrike-Aktie bereits vergangenes Jahr über 100 Prozent zulegen konnte und auch seit Jahresanfang schon wieder rund 60 Prozent im Plus liegt, sind noch immer zweistellige Kurschancen bei ihr zu holen. Der Grund: Auch Crowdstrike ist ein riesiger Profiteur beim Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Übrigens: Crowdstrike befindet sich auch im Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Neue S&P 500 Aktie: Das steckt hinter dem KI-Unternehmen Crowdstrike

Crowdstrike bekämpft Cyberkriminalität mithilfe von künstlicher Intelligenz und Fokus auf Endpunktsicherheit: Viele Hacker greifen Endpunkte an, etwa Handys oder Laptops, die sich im Konzernnetzwerk befinden. Oft können Antivirenprogramme nicht schnell genug auf neue Angriffe reagieren, benötigen erst ein Update. Crowdstrikes Lösung: die cloudbasierte Plattform Falcon. Sie sammelt jede Woche Billionen von Angriffsdaten. Sobald neuartige Daten auftauchen, kann sich die Plattform durch maschinelles Lernen anpassen und die Endpunktgeräte der Kunden ohne Verzögerung schützen. Dank eines Software-as-a-Service-Modells fügt Crowdstrike der Plattform kontinuierlich neue Lösungen hinzu - und verlangt für diese dann zusätzliches Geld. Über die Hälfte der Fortune 1000 Unternehmen nutzen bereits die Plattform von Crowdstrike, um sich gegen Cyberangriffe zu schützen.

So erfreulich der technologische Fortschritt derzeit auch ist: Mit ihm wachsen auch die Gefahren von Cyber-Angriffen. Gerade die Fortschritte beim Thema KI bieten hier auch Cyber-Kriminellen immer mehr erschreckende Möglichkeiten. Laut Cybersecurity Ventures könnten die Kosten von Cyberkriminalität bis 2025 bei über zehn Billionen US-Dollar liegen. So verwundert es nicht, dass der globale Markt für Cyber Security laut Fortune Business Insights jedes Jahr bis 2030 rund 14 Prozent wachsen soll.

Aktien wie Crowdstrike können daher geniale Kandidaten fürs Depot sein: Denn sie bieten nicht nur hohes Wachstum, da die Lösungen für Cyber Security unabdingbar mit jedem technologischen Fortschritt mitwachsen sollten. Und Unternehmen können zu wirtschaftlich unsicheren Zeiten an vielem sparen, nicht aber an Cybersecurity. Zu groß sind die Auswirkungen von möglichen Schäden.

Mehr zur Aktie von Crowdstrike finden Sie hier

Fazit Crowdstrike ist seit dem vergangenen Geschäftsjahr unter dem Strich nun auch profitabel. Dieses Jahr erwarten Analysten beim Gewinn je Aktie im Konsens ein Plus von 886 Prozent auf 4,01 US-Dollar. Auch der Umsatz, der bereits in den vergangenen Jahren stets stark wachsen konnte, könnte um über 30 Prozent auf vier Milliarden US-Dollar zulegen. Bei beiden Komponenten wird auch im folgenden Geschäftsjahr mit zweistelligen Wachstumsraten gerechnet. Die große deutliche Mehrheit der Analysten rät zum Kauf der Aktie. Die höchsten Kurschancen sieht Wells Fargo mit einem Kursziel von 435 US-Dollar und damit rund zwölf Prozent Luft nach oben. Die Aufnahme in den S&P 500 könnte der Aktie noch mehr Aufmerksamkeit bescheren. BÖRSE ONLINE sieht weiterhin Wachstumspotenzial und empfiehlt den Kauf.

Lesen Sie auch: Bester Analyst der Welt nennt 3 Aktien, für die er noch höhere Kurschancen als für Nvidia sieht

Oder: KI entdeckt beste Wachstums-Aktie der Welt – und hält 270% Kurschance für möglich